El Betis pierde su esencia nazarena

El Betis Futsal está viviendo días convulsos. El pasado viernes se conoció que dos de sus símbolos, los capitanes Jaime Migo y Miguel Vázquez, no continuarán la próxima temporada. La noticia saltó vía Twitter, pues no hubo comunicación oficial por parte del club.

A Migo y Miguel, protagonistas del ascenso en la temporada 2014-15 y de cuantos éxitos ha festejado el conjunto nazareno desde entonces, la decisión los pilló por sorpresa. Al ser contactado por este periódico, Migo no quiso echar más leña al fuego, pero sí reiteró que él estaba en los planes del club con vistas al curso 2018-2019.

Para ser más exactos, Migo tenía el sí de Carlos Pareja, quien fuera director deportivo del Betis Futsal hasta el pasado 6 de junio. Ese día, el club sí oficializó su marcha. El contrato de Pareja expiraba el próximo día 30 y no sería renovado.

Apenas 24 horas después trascendió la renovación por una temporada de Daniel Ibañes como técnico, labor que compatibilizará con la de director deportivo.

La duplicidad de cargos no sorprendió a Juan Varela, quien por entonces aún era presidente honorífico del club. “Él decidirá las incorporaciones que quiere y las personas que trabajarán junto a él. Es el idóneo para tener esa responsabilidad, sobre todo después de lo que hizo en los 15 partidos que dirigió al equipo. Los jugadores están con él”, contó a Radio Marca Varela el pasado 9 de junio.

Ni un mes después, la situación es bien distinta. Y Varela también se pronunció, en este caso a través de Twitter. “Nunca me hubiera imaginado que se pudiera tener la poca categoría de no respetar a las personas, que a Migo se le comunique que no continuará por WhatsApp y a Miguel ni siquiera se le llame. Lo siento, sois grandes personas y habéis aportado mucho”, escribió.

“Yo no quiero crear polémica ni que la gente se ponga en contra del equipo. Respeto que no cuenten conmigo, pero las formas me parecen muy mejorables”, asegura Miguel, el otro damnificado. “Desde hace semanas veía que estaban hablando con mis compañeros de las renovaciones y a mí nadie me decía nada. Así hasta que supe que no seguía, y porque Migo le preguntó directamente a Daniel”, revela el nazareno.

A juicio del capitán, la marcha de Carlos Pareja ha trastocado el devenir del equipo. “Él nos dijo a Migo y a mí que podríamos seguir hasta que nos retirásemos, porque ya tenemos una edad”, apunta.

“Quiero dejar claro que yo en contra de Daniel no tengo nada. Respeto su decisión, porque es deportiva. Lo que no puedo pasar son las formas, que nadie del club se haya dirigido a mí, que llevo 13 años aquí. Cuando yo empecé, ninguno sabía que el Nazareno existía”, recalca Miguel.

Así pues, sin sus estandartes, sin los veteranos que ascendieron a un equipo humilde pero rebosante de ilusión, el Betis Futsal pierde su apellido, Nazareno. Y con él, su esencia.