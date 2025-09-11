Kira Thomsen, nuevo refuerzo para el CAV Esquimo

Incorporación de última hora la que presenta el Club Voleibol Esquimo, se trata de la jugadora americana Kira Jade Thomsen que llega a Dos Hermanas tras su paso por Orebro VBS (Suecia) y Schwarz-Weiss Erfurt (Alemania) como primeras experiencias fuera de EEUU. Pasó su carrera universitaria en la Universidad de Montana, tiempo en el que ganó numerosos premios de la Big Sky Conference.

Tras graduarse en el otoño de 2023 disputó la máxima competición en Suecia, donde fue la máxima anotadora de la competición, actuación que le abrió las puertas de la Bundesliga alemana tras la que se incorporó al campeón de la liga profesional estadounidense en el Orlando Valkyrias.

Kira Thomsen, durante una de sus experiencias europeas. / M. G.

“Estamos encantados de que Kira se incorpore al equipo, nos va a dotar de profundidad para el exigente calendario que afrontamos, ha sido siempre una deportista muy competitiva aportando en todas las facetas del juego, esperamos que se adapte rápido y nos pueda ayudar en esta bonita temporada que tenemos por delante”, en palabras de Ricardo Lobato, general mánager del Esquimo.