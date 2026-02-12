Maratón de Sevilla 2026: así es la iniciativa solidaria que une deporte y compromiso social

Este domingo 15 de febrero, la capital hispalense volverá a vivir la emoción del Zurich Maratón de Sevilla 2026, una de las citas más importantes del atletismo popular. Con una participación récord de 17.000 corredores, la jornada estará marcada por el movimiento y la emoción. Pero junto a la carrera, una iniciativa solidaria impulsará la generosidad colectiva para transformar kilómetros en ayuda: la ropa que los atletas dejen en la salida será recuperada con el objetivo de donarla a personas sin hogar.

Ahora bien, la acción no se restringe únicamente al día de la maratón. Un grupo de voluntarios se movilizará desde este viernes 13 de febrero, en el marco del evento, para recoger las prendas que se vayan dejando en primeros kilómetros del recorrido oficial. Será la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid, el punto en el que comiencen ambas carreras: la que se adentra en la monumental Sevilla y la que va más allá de la línea de meta para llegar a los que más lo necesitan.

Iniciativa solidaria en el marco del Zúrich Maratón Sevilla 2026

Detrás de esta acción solidaria hay una coordinación transversal en la que participan administraciones públicas, empresas y entidades sociales. Todo ello, para impulsar una iniciativa que ya demostró su impacto en la pasada edición, cuando logró recaudar 480 kilos de ropa, el equivalente a la carga de un camión. Dentro de la citada cantidad, estaban incluídas unas 4.000 camisetas técnicas, además de sudaderas y otras prendas. Este precedente refuerza ahora el objetivo de ampliar el volumen de recogida y consolidar el proyecto.

El Ayuntamiento de Sevilla lidera el dispositivo y aporta el apoyo logístico necesario; mientras que ATF Medio Ambiente es la entidad creadora de la idea. Su colaboración va más allá: aporta vehículos y se encarga de coordinar a todos los voluntarios desplegados a lo largo del recorrido. En total, son seis las asociaciones que unen su trabajo para la consecución de un mismo objetivo: ayudar a las personas en situación de sinhogarismo.

Un compromiso social en el marco de la carrera

La Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdha) presentó a finales de 2025 su informe anual sobre la pobreza en territorio andaluz, donde analiza la situación de este colectivo. "El sinhogarismo constituye la forma más extrema de exclusión social", declaraba entonces Diego Boza, coorginador general de la asociación; al tiempo que advertía sobre un aumento "de hasta el 57% de personas sin hogar en los últimos dos años". En sus palabras, esto es solo "la punta del iceberg de un problema mucho más grave".

Iniciativas de este tipo buscan, además de ayudar, promover la concienciación ciudadana. Una vez recogidas, las prendas son almacenadas, clasificadas y preparadas para su distribución. Así, SAMU se encarga del espacio, la limpieza y la custodia; la Fundación tuTECHÔ gestiona la entrega a distintas entidades sociales de la ciudad; y la Fundación Ebro, por su parte, promueve la continuidad del proyecto en su segunda edición, consolidando un modelo que combina deporte, compromiso social y aprovechamiento responsable de los recursos".