Marina García Polo: "Quedan muchos años aún para el objetivo final, Los Ángeles 2028"

Marina García Polo, triple medallista de bronce en el Mundial de Singapur, valoró este miércoles los logros conseguidos por la selección española de natación artística durante este año. La nadadora del Sincro Sevilla afirmó que alguna medalla "pudo haber sido plata", aunque subrayó que el equipo luchó hasta el final "y si no pudo ser es porque no tocaba", afirmó. Además, añadió que "las cosas se van ganando poco a poco y quedan muchos años aún para el objetivo final, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles".

En declaraciones a los medios del Sincro Sevilla, club al que pertenece, la nazarena reflexionó sobre el margen de mejora que todavía conserva el equipo. "Si nos daban el oro, ya no teníamos tanto margen de mejora, y, ahora que lo tenemos, tendremos que ir superándonos cada año un poco más", dijo, al hacer balance de su primera temporada bajo las órdenes de Andrea Fuentes.

Marina García Polo continúa en tierras asiáticas, disfrutando de las vacaciones tras una temporada para el recuerdo, marcada por el éxito en la Copa del Mundo, el Campeonato de Europa y el Mundial. La calificó como "intensa y bastante larga".

"Aún no somos del todo conscientes de lo que acabamos de hacer. Este campeonato va a pasar a la historia porque ha sido el mejor Mundial de España. Es bastante fuerte todo lo que hemos mejorado y evolucionado, sobre todo que los resultados se hayan dado tan pronto, porque sabíamos que con Andrea (Fuentes) cambiarían muchísimo las cosas, pero no desde la primera competición importante que tuviéramos", explicó la nazarena.

Sobre su experiencia compartiendo medallas con su compañera de club, Alisa Ozgohina, expresó su emoción: "Me hace muchísima ilusión compartir equipo en la selección española con Alisa" y destacó su apoyo constante: "Siempre ha estado a mi lado para apoyarme en los momentos en los que lo he necesitado".

Por último, Marina García quiso resaltar el valor humano de esta temporada: "Al final, con lo que me quedo del año no es con las competiciones ni con las medallas, sino con el equipo que hemos hecho y las personas que me han acompañado durante todo este trayecto".