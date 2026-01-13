¿Qué es el One Point Slam donde Carlos Alcaraz será protagonista? El torneo que puede hacer millonario a un aficionado

Carlos Alcaraz será una de las grandes figuras del One Point Slam, un torneo inédito que se disputará en Melbourne como antesala del Open de Australia. La competición tendrá lugar el miércoles 14 de enero en la Rod Laver Arena y contará con la participación de 22 tenistas profesionales y 10 jugadores amateurs, todos ellos luchando por un premio único de un millón de dólares.

El Open de Australia, primer Grand Slam del año, se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero, con dos semanas repletas de grandes partidos en Melbourne. Sin embargo, el ambiente tenístico comenzará antes gracias a la tradicional Opening Week, que sirve de aperitivo al torneo.

En esta edición, uno de los grandes atractivos será el One Point Slam, una propuesta totalmente novedosa en la que el actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz, tendrá un papel destacado. Además del murciano, están confirmados Jannik Sinner, Nick Kyrgios, Iga Swiatek y Coco Gauff.

Se trata del primer evento de este formato en el mundo, cuya fase final se disputará el 14 de enero en la Rod Laver Arena. En él, 22 profesionales se medirán a 10 aficionados de distintos puntos de Australia, con el objetivo de alzarse con un premio de un millón de dólares, una cifra que puede cambiar la vida de cualquier participante.

El funcionamiento del torneo es tan simple como extremo: un cuadro de eliminación directa en el que cada enfrentamiento se decide en un solo punto. Antes de comenzar, se utiliza piedra, papel o tijera para determinar quién saca y quién resta. Quien gana el punto, gana el partido y avanza; quien pierde, queda eliminado. El vencedor de la final se lleva íntegro el premio millonario.

La fase de clasificación se desarrollará en distintos puntos de Australia y también durante la Semana Inaugural del Open de Australia, con el apoyo de Herald Sun. Los finalistas tendrán la oportunidad de competir en la Rod Laver Arena, el escenario más emblemático del torneo.