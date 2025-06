El palaciego Rueda logra su cuarta 'pole' y tendrá la oportunidad de abrir hueco en el Mundial

Un buen trabajo de los dos pilotos del Red Bull KTM Ajo les ha permitido ocupar las dos primeras posiciones. José Antonio Rueda logró la pole en la catedral del motociclismo, la cuarta de la temporada, superando a su compañero de equipo, Álvaro Carpe. El palaciego tendrá una gran oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación, ya que Ángel Piqueras tuvo una mala sesión y saldrá décimosexto. Por su parte, David Muñoz, que no tuvo un buen segundo intento, partirá desde la décimocuarta posición.

En el paso por la Q1, en la que no participaron los sevillanos tras hacer los deberes el viernes, no hubo grandes sorpresas, puesto que los principales candidatos, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, cumplieron y avanzaron a la Q2. En el segundo intento hubo lío; no calcularon bien el tiempo y a excepción de Cormac Buchanan, todos vieron bandera.

Muñoz fue inteligente y en su primer intento, se colocó a rueda del más rápido en la primera sesión del sábado, David Almansa. Mientras tanto, el palaciego, como ya es habitual, lideraba el grupo, aunque con Máximo Quiles muy cerca y con ganas de pelea. Ambos se adelantaron varias veces, lo que le costó tiempo a Rueda, que finalizó en décima posición, a más de un segundo de su compañero Álvaro Carpe, quien firmó el mejor tiempo, por delante de David Almansa. Buen crono también para David Muñoz, que con un 1:40.491 se colocó quinto, aunque fue relegado a la sexta posición tras ser superado por su compañero Pini. Tras ese primer giro, los dos pilotos sevillanos se fueron a boxes para preparar el segundo intento.

Un trabajo de equipo excepcional

A falta de seis minutos para el final de la sesión, los dos pilotos del Red Bull KTM Ajo salieron a pista en solitario, esta vez con Carpe tirando de Rueda, quien logró colocarse segundo. No se detuvieron los dos de naranja, aunque en mitad del circuito Álvaro Carpe decidió cortar debido al tráfico. Sin embargo, eso no fue impedimento para el líder de Moto3, que tiró sólo y se colocó en la pole provisional, muy cerca del récord del circuito.

En el último intento, Rueda sufrió un susto que le obligó a abortar la vuelta, mientras que David Muñoz no mejoró y saldrá desde la décimocuarta posición, en la quinta fila. Tampoco fue el día de Ángel Piqueras, segundo en la general, que partirá desde la sexta fila en busca de una remontada. Al término de la clasificación, el piloto de Los Palacios y Villafranca se mostró satisfecho por “el buen trabajo de equipo”. “El ritmo de esta mañana ha sido bueno y a ver si en la carrera podemos estar arriba”, señaló.

La carrera se disputará este domingo a partir de las 11:00 horas a 20 vueltas. Rueda buscará volver al podio tras quedarse fuera del top-3 en las dos últimas carreras.