Rafa Nadal: "Alcaraz ya es una leyenda de nuestro deporte, está llevando el tenis a otro nivel"

Rafa Nadal ha declarado que Carlos Alcaraz ya es una leyenda del tenis tras conquistar su séptimo Grand Slam en el Open de Australia. El tenista de Manacor realizó estas valoraciones durante la presentación del circuito de golf solidario Spin & Swing by Cantabria Labs, cuya recaudación irá destinada a la Fundación Rafa Nadal.

El ganador de 22 Grand Slams se mostró contundente al referirse al murciano: "Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes", afirmó. Nadal destacó el nivel mostrado en la final de Melbourne, donde Alcaraz completó el Grand Slam de carrera, convirtiéndose en uno de los pocos tenistas de la historia en lograrlo.

Respecto al partido disputado en Australia, el manacorí señaló: "Jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final".

Rechazo a las comparaciones entre generaciones

Nadal evitó comparar a Alcaraz con Djokovic y rechazó el ejercicio de enfrentar a tenistas de diferentes momentos de sus carreras. "Comparar a Alcaraz con el Djokovic actual es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid", ejemplificó el tenista balear.

"Nunca he dicho ni voy a decir que unos sean mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará", añadió Nadal, quien insistió en disfrutar del momento presente sin valoraciones que enfrenten a figuras de distintas etapas deportivas.

Elogios a la vigencia de Novak Djokovic

El tenista español valoró la longevidad competitiva del serbio, quien sigue compitiendo al máximo nivel a sus 37 años. "Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Alcaraz. Tener a un jugador como Carlos que nos representa por todo el mundo y encima está llevando el tenis a un nivel increíble, creo que solo podemos disfrutarlo y apreciarlo", manifestó.

Sobre las opciones de Djokovic de ampliar su palmarés, Nadal fue realista: "No creo que cambie nada en el tenis que Djokovic gane su vigesimoquinto Grand Slam. No es ni bueno ni no bueno para el tenis". El manacorí reconoció que "siendo honesto, no creo que le queden tantas por su edad", aunque calificó de admirable lo que el serbio continúa consiguiendo en la élite del circuito.