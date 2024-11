Nadal: "Si fuera capitán no me habría elegido para jugar"

Rafa Nadal, lamentó la derrota cosechada este martes frente al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-4 y 6-4) en la Copa Davis y reconoció que está siendo un "día muy emotivo" porque podría ser su último partido como profesional si su país no supera la eliminatoria en Málaga.

"Es un día emotivo. Sabía que podía ser mi ultimo partido, los momentos previos han sido difíciles de gestionar, pero he intentado hacerlo de la mejor manera posible. A veces es difícil pero no puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado siempre", dijo Nadal, en conferencia de prensa.

"No voy a decir lo siento, esto es deporte, lo he intentado y uno no puede controlar el nivel que tiene. Puede controlar la actitud, energía y determinación y eso no me ha fallado. Sélo que no he encontrado el nivel necesario para competir. Quizá he estado mejor entrenando que en la competición", admitió.

"El capitán toma las decisiones que considera mejores. Yo dije que me descartaría si no me viera capacitado para ganar. He entrenado bien para ganar pero en competición no he podido rendir lo que me hubiera gustado. Ojalá haya otra oportunidad pero estamos en una situación límite, y más en esta pista, que es muy rápida. Ojalá haya otro partido pero yo pondría otro jugador si fuera capitán aunque a mi no me corresponde esa decisión. Yo no tengo ese poder de decisión", confesó.

Nadal reconoció que, ante la posibilidad de disputar su último partido, tuvo "una mezcla de emociones" que hubo que gestionar.

"Ha habido un cúmulo de circunstancias que hace que todo vaya muy rápido y que sea difícil estar en el control del partido, en general. No tengo los automatismos de cuando uno está en competición. La pista es más rápida y evidentemente no tenía la agilidad mental para tomar las decisiones sin pensar. Aún así ha habido muchos partidos más estresantes que este. Hoy no voy a ser duro conmigo mismo pero si se da la ocasión intentaré trabajar para estar mejor que hoy", apuntó.

El ambiente

Ante la posible despedida, Nadal recibió un cariño especial de la afición española que llenó el Martín Carpena y no dejó de recibir aplausos y gritos de ánimo durante el encuentro.

"Este ambiente lo viviría todos los días si pudiera pero una cosa es lo que me apetezca a mi y otra lo que crea que es mejor para el equipo. Las cosas que a uno le apetecen a veces no son las mejores. Hoy no se sabía lo que era mejor para el equipo. Estaba la incógnita de cómo respondería en competición ya que no había datos en las últimas semanas. En entrenamientos había funcionado bien pero después hay que competir", manifestó.

"Lo que digo no es porque tenga ganas o no. Yo voy a trabajar al máximo para ser elegible si tengo que jugar una cosa u otra, el individual o el dobles, pero visto lo que he visto de nivel mio en competición, comparado a como estaba entrenando, si fuera capitán no me elegiría a mi. Dicho esto, si ganamos y me piden el viernes que salga a jugar saldré con la máxima ilusión", concluyó.

El principal fan de Alcaraz

Nadal estuvo apoyando a su compañero Carlos Alcaraz desde el banquillo para el trascendental duelo que disputó, y consiguió ganar, frente a Tallon Griekspoor. Junto a su entrenador, Carlos Moyá, y el de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, Nadal presenció el partido, aplaudió cada punto ganado por el jugador murciano y le ánimo en cada error que cometió.

Alcaraz ganó el partido 7-6(0) y 6-3 y proporcionó el empate a España en el enfrentamiento contra los Países Bajos que se resolverá en el encuentro de dobles.