Sorteo de la Primera ronda de la Copa del Rey 2025/26: horario y dónde ver

El sorteo de la Primera ronda de la Copa del Rey conformará 56 cruces entre los 112 equipos que la disputarán

La Primera ronda de la Copa del Rey entra en escena y lo hace con uno de los momentos más esperados de la temporada. El trofeo del K. O. contará desde su Primera ronda con los dos equipos sevillanos: el Real Betis y el Sevilla FC, que conocerán a sus rivales para el que será el debut de ambos en esta competición. Cabe recordar que los equipos de menor categoría volverán a jugar sus partidos como local, por lo que ambos disputarán sus encuentros lejos de la capital hispalense.

Cuándo es el sorteo y dónde se celebra

Este lunes 6 de octubre a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se celebrará el sorteo de la Primera ronda de la Copa del Rey, en la que participarán 112 equipos. En este bombo estarán incluidos los 16 clubes de Primera División, con la excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, que entrarán directamente en dieciseisavos de final.

Dónde ver el sorteo

El sorteo podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la RFEF, también por Teledeporte y en el minuto a minuto de Diario de Sevilla.

La gran novedad y condicionantes del sorteo

Por primera vez, los emparejamientos de las dos primeras eliminatorias estarán condicionados por la proximidad geográfica, lo que dará lugar a enfrentamientos con un marcado carácter local.

La única excepción será en los cruces entre clubes de Primera Federación, donde el equipo local será el que salga primero en el sorteo.

Fechas de la primera ronda

Las eliminatorias de esta primera ronda se disputarán los días 28, 29 y 30 de octubre, todas ellas a partido único en el campo del equipo de menor categoría.