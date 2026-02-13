El tiempo para el Maratón de Sevilla 2026: una jornada sin calor, ni humedad ni viento ayudará a los corredores a mejorar su desempeño

Sevilla cuenta las horas para asistir este domingo 15 de febrero al Zúrich Maratón 2026, una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo local. La edición de este año ha batido récord de inscripciones con más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite que se enfrentarán al maratón más llano y rápido de Europa. El recorrido presenta importantes novedades, con un desnivel positivo aún menor, pero ¿será el tiempo un hándicap para los participantes?

Los corredores están de suerte: este domingo será una jornada en la que predominará el buen tiempo después de semanas marcadas por el paso consecutivo de borrascas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, pero que dejarán al fin ver el sol. Según Aemet, las temperaturas serán frías a primeras horas, con mínima de 6ºC prevista en la capital hispalense a las 8:00 horas, previo al inicio de la prueba. A esta hora habrá una humedad relativa próxima al 90%.

No obstante, a medida que se retire la masa de aire húmeda de origen polar sobre la península, los termómetros ascenderán rápidamente, con 17ºC a las 14:00 horas del mediodía. La prueba finalizará a las 15:00 horas y se espera alcanzar una máxima de 19ºC. En paralelo, la humedad relativa irá descendiendo hasta marcar un mínimo del 55% en las horas centrales del día.

Descartada la posibilidad de lluvias, soplará viento flojo del oeste, con una velocidad de 5 km/h, lo que reduce el riesgo en zonas expuestas del recorrido como el Paseo de Cristóbal Colón, La Cartuja o las largas avenidas como Kansas City. En definitiva, será una jornada sin calor, sin viento y con poca humedad que permitirá a los participantes correr en las mejores condiciones.

Un recorrido más llano, céntrico y con salidas escalonadas

Los corredores disfrutarán del buen tiempo a lo largo de los 42,195 kilómetros del recorrido, que incorpora importantes novedades. Una de las más notables es la separación de las líneas de salida y de meta: la salida se trasladará a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Este cambio permitirá organizar salidas escalonadas para cada cajón para evitar aglomeraciones entre los corredores populares y que todos puedas correr a su ritmo desde el inicio. Los participantes pueden consultar en este enlace el color del cajón y la hora de salida que les corresponde según el número de dorsal y categoría.

Recorrido de la Maratón de Sevilla 2026. / Dpto. Infografía

También se han eliminado los dos pasos por el paso subterráneo de la calle Arjona, las únicas cuestas a las que se enfrentaban los corredores hasta la presente edición. Con el nuevo trazado, la Ronda Histórica cobrará mayor protagonismo y los corredores volverán a atravesar algunos de los principales monumentos de Sevilla, como la Torre del Oro o la Real Maestranza:

Salida: Avenida de María Luisa

Kilómetro 5 : Calle Torneo

: Calle Torneo Kilómetro 10 : Plaza San Martín de Porres

: Plaza San Martín de Porres Kilómetro 15 : Calle Inca Garcilaso (La Cartuja)

: Calle Inca Garcilaso (La Cartuja) Kilómetro 20 : Ronda de Capuchinos

: Ronda de Capuchinos Kilómetro 25 : Avenida Padre José María Javierre Ortas

: Avenida Padre José María Javierre Ortas Kilómetro 30 : Avenida Manuel Siurot

: Avenida Manuel Siurot Kilómetro 35: Calle Juan de Mata Carriazo

Calle Juan de Mata Carriazo Kilómetro 40: Calle Velázquez

La línea de meta se mantendrá en el Paseo de las Delicias, en la glorieta de Buenos Aires.

Recogida de dorsales y servicio de guardarropa

Los corredores del Maratón de Sevilla podrán recoger sus dorsales y bolsa del corredor en el Expo Marathon, que se celebrará en el Fibes de Sevilla durante el viernes 13 y el sábado 14 de febrero, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas. Para retirar el dorsal, los participantes deberán presentar el resguardo o copia de su inscripción junto al DNI, pasaporte u otro documento oficial de identificación. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrá hacerlo otra persona siempre que porte una autorización firmada.

Los dorsales llevan incorporado un chip desechable, por lo que no podrán doblarse o manipularse de ningún modo. Por su parte, la bolsa del corredor incluye prendas técnicas oficiales del Zúrich Maratón de Sevilla, la bolsa obligatorio de uso en el guardarropa y diferentes obsequios proporcionados por los patrocinadores.

Para llegar al Fibes (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1) los participantes podrán utilizar alguna de estas alternativas de transporte público:

Autobús: Líneas 27 y B4

Tren Cercanías: Línea C4, parada Palacio de Congresos

El servicio de guardarropa se ubicará en la Avenida Santiago Montoto, en el Puerto de Sevilla, próximo al Acuario. El horario del guardarropa será de 6:45 a 15:30 horas este domingo. Debido a la distancia de 500 metros desde el ropero a la salida se ruega a los participantes que acudan con la suficiente antelación a dejar sus pertenencias en el guardarropa.