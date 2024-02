Más de seis horas ¿eso es hacer un maratón?

Sin restarle ni un ápice de mérito a nadie que se atreva a afrontar los 42.195 metros de un maratón, cabe una pregunta al hilo de lo acontecido en el Maratón de Sevilla, que ha publicado en sus redes sociales la entrada de la última clasificada en la carrera.

La británica entró andando y cruzó la meta con un tiempo de 6:09.55 horas y fue recibida con un ramo de flores. Kyla Miller acabó los 42 kilómetros de la carrera demostrando una gran fuerza moral y capacidad de entrega para convertirse en finisher, ¿pero hizo un maratón? ¿eso es acabar un maratón o dio un gran paseo?

Kyla 🇬🇧 is the last runner at the finishline!!!CONGRATULATIONS!!!Enhorabuena a todos los finishers, del primero al último. Eres muy grande, Kyla 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 #ZurichMaratónSevilla24 pic.twitter.com/pSZo1EVbh7