Trong Dong Stadium: Vietnam construye el estadio más grande del mundo con capacidad para 135.000 espectadores

La capital de Vietnam, Hanói, ha puesto en marcha la construcción del Trong Dong Stadium, el estadio de fútbol con mayor aforo del planeta. Esta infraestructura deportiva, aprobada en diciembre del año pasado, podrá albergar a 135.000 espectadores y se convertirá en el núcleo central de la futura Ciudad Deportiva Olímpica. El presupuesto total del proyecto alcanza los 28.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 38.000 millones de dólares estadounidenses, según datos del sitio web oficial de la iniciativa.

El nuevo recinto deportivo vietnamita forma parte de un complejo urbano y deportivo de gran envergadura que se ha dividido en cuatro zonas diferenciadas. El proyecto contempla la creación de nuevas áreas urbanas, instalaciones deportivas complementarias y un sistema de transporte moderno que conectará el estadio con el resto de la ciudad. Según las autoridades responsables, el Trong Dong Stadium no sólo acogerá competiciones deportivas internacionales, sino que también aspira a convertirse en sede de eventos culturales y políticos de relevancia mundial.

"Hanói, la capital del país, como centro político, cultural y diplomático, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de instituciones deportivas a nivel nacional que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible y la integración internacional", indica el comunicado publicado en la web oficial del estadio. La ceremonia inaugural que marcó el comienzo de las obras tuvo lugar en diciembre, y los responsables del proyecto han fijado agosto de 2028 como fecha prevista para la finalización del estadio, mientras que el conjunto completo de la Ciudad Deportiva Olímpica debería estar operativo en 2035.

Un diseño inspirado en la cultura vietnamita ancestral

El diseño arquitectónico del Trong Dong Stadium se ha inspirado en los tambores de bronce Dong Son, un elemento emblemático de la civilización vietnamita antigua que simboliza "el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad", según han explicado los arquitectos responsables del proyecto. Esta elección busca fusionar la identidad cultural tradicional de Vietnam con una infraestructura deportiva moderna y tecnológicamente avanzada, creando lo que los promotores definen como "un ícono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en la nueva era".

Entre las características técnicas más destacadas del recinto se encuentra el techo retráctil más grande del mundo, una estructura que permitirá adaptar el estadio a diferentes condiciones climáticas y tipos de eventos. Además, el proyecto prioriza el uso de materiales sostenibles y la implementación de soluciones de eficiencia energética, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por las instituciones internacionales.

Comparativa con los estadios más grandes del mundo

La capacidad del Trong Dong Stadium supera ampliamente la de otros recintos emblemáticos a nivel mundial. Con sus 135.000 asientos, el estadio vietnamita dejará atrás al Rungrado 1st of May Stadium de Corea del Norte, que cuenta con 114.000 plazas, y al Estadio Hassan II de Marruecos, actualmente en construcción para el Mundial 2030 con una capacidad prevista de 115.000 espectadores.

Estadio Rungrado en Corea del Norte / KCNA

Asimismo, el nuevo recinto de Hanói superará en aforo a instalaciones históricas como el Narendra Modi Stadium de India, con 132.000 asientos, el Michigan Stadium de Estados Unidos, con 107.601 plazas, y el Camp Nou de Barcelona, España, que dispone de 99.354 localidades, según la tabla comparativa publicada en el portal trongdongstadium.com. Esta clasificación sitúa al estadio vietnamita como una infraestructura sin precedentes en términos de capacidad.

El Narendra Modi de la India

Estándares internacionales y certificaciones deportivas

"La necesidad de instalaciones deportivas a gran escala, integradas y estandarizadas internacionalmente se está volviendo cada vez más urgente, especialmente a medida que el país aspira a participar más profundamente en eventos deportivos regionales y mundiales", expone el documento oficial del proyecto. La planificación y el diseño del Trong Dong Stadium se han desarrollado siguiendo los estándares establecidos por organismos internacionales como la FIFA, el Consejo Olímpico de Asia y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Esta certificación internacional permitirá que el estadio pueda acoger competiciones de máximo nivel, incluidas fases finales de la Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos, además de otros torneos continentales. El objetivo declarado por las autoridades vietnamitas es dotar al país de una infraestructura deportiva capaz de competir con las instalaciones más avanzadas del mundo.

Integración urbana y desarrollo económico

El proyecto del Trong Dong Stadium contempla su integración con el sistema de transporte urbano y regional de Hanói, garantizando un acceso eficiente y sostenible para los miles de espectadores que se espera que acudan a los eventos. Esta conectividad forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo urbano que busca revitalizar el sur de la capital vietnamita.

"El estadio Trong Dong se está desarrollando con una visión estratégica, centrándose no solo en su función puramente deportiva, sino también en convertirse en un ícono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en la nueva era", detalló el sitio oficial del proyecto. Las autoridades locales confían en que esta nueva infraestructura impulse el desarrollo económico, turístico y de servicios en la zona, generando empleo y atrayendo inversiones tanto nacionales como extranjeras.

Qué es la Ciudad Deportiva Olímpica de Hanói

La Ciudad Deportiva Olímpica de Hanói es un megaproyecto urbano y deportivo que abarca cuatro zonas diferenciadas y que incluye el Trong Dong Stadium como estructura central. Este complejo no solo albergará instalaciones deportivas de élite, sino también áreas residenciales, comerciales y de servicios que transformarán completamente la fisonomía del sur de la capital vietnamita.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia nacional de Vietnam para mejorar su posición en el ámbito deportivo internacional y aumentar su capacidad para organizar grandes eventos. "La construcción de un estadio de escala y calidad comparables a los de lugares emblemáticos mundiales se considera un paso significativo en la hoja de ruta para mejorar la capacidad de infraestructura nacional y la posición de Vietnam en el mapa deportivo mundial", concluyó la comunicación institucional.

Cuánto costará la construcción del estadio Trong Dong

El presupuesto total del proyecto de la Ciudad Deportiva Olímpica de Hanói, que incluye el Trong Dong Stadium, asciende a 28.000 millones de libras esterlinas, aproximadamente 38.000 millones de dólares estadounidenses. Esta inversión masiva convierte al proyecto en una de las iniciativas de infraestructura deportiva más costosas de la historia, superando ampliamente el presupuesto de otros estadios emblemáticos construidos en las últimas décadas.

La magnitud de la inversión refleja la ambición del Gobierno vietnamita de posicionar al país como un destino capaz de organizar eventos deportivos del más alto nivel. Los fondos se destinarán no solo a la construcción del estadio en sí, sino también al desarrollo de infraestructuras complementarias, sistemas de transporte y áreas urbanas integradas.

Trong Dong Stadium

Cuándo estará terminado el estadio más grande del mundo

Según el calendario oficial del proyecto, la finalización del Trong Dong Stadium está prevista para agosto de 2028, apenas cuatro años después del inicio de las obras. Este ambicioso cronograma supone un desafío logístico y técnico considerable, dado el tamaño y la complejidad de la infraestructura.

Por su parte, el conjunto completo de la Ciudad Deportiva Olímpica debería estar completamente operativo en 2035, siete años después de la inauguración del estadio. Este calendario permitiría a Vietnam presentar su candidatura para albergar eventos deportivos internacionales de gran envergadura en la próxima década, consolidando su posición como potencia emergente en el deporte asiático y mundial.

Qué eventos deportivos podría albergar Vietnam

Con la construcción del Trong Dong Stadium, Vietnam aspira a convertirse en sede de importantes eventos internacionales, incluida la Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos. Además, el país podría organizar competiciones continentales como la Copa Asiática de la AFC, los Juegos Asiáticos y otros torneos regionales de relevancia.

La capacidad del estadio y su certificación internacional lo convierten en una instalación apta para acoger finales de grandes torneos, ceremonias de apertura y clausura de eventos multideportivos, así como conciertos y espectáculos culturales de alcance mundial. Esta versatilidad refuerza el carácter multifuncional del recinto y amplía sus posibilidades de uso más allá del ámbito puramente deportivo.