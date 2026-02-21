El Zurich Maratón de Sevilla 2027 ya tiene fecha

Una semana después de celebrarse la XLI edición del Zurich Maratón de Sevilla, ya hay fecha para la edición de 2027. Los 42,195 kilómetros de la capital andaluza se disputarán el 21 de febrero, tal y como ha anunciado este sábado la organización de la prueba. Hay una gran expectación por la apertura de inscripciones tras quedarse más de 15.000 personas en lista de espera para disputar el maratón en 2026, edición en la que participaron 17.000 corredores.

El Zurich Maratón de Sevilla, reconocido por ser uno de los más planos de Europa, sigue atrayendo a corredores que buscan mejorar sus marcas personales. Aunque aún no se ha confirmado el plazo de inscripción, la prueba se mantiene como un objetivo destacado para maratonianos nacionales e internacionales, consolidando su prestigio en el calendario deportivo de la ciudad de Sevilla.

El Medio Maratón, en noviembre

Esta confirmación llega apenas unos días después de que también se anunciara la fecha de la 32ª edición del Medio Maratón de Sevilla, que se celebrará el 29 de noviembre. De este modo, la prueba se adelanta respecto a los últimos años, cuando tenía lugar en enero. En 2026, Sevilla acogerá excepcionalmente dos ediciones del medio maratón debido a este cambio de calendario.

Este adelanto responde a una planificación estratégica del calendario de carreras de la ciudad, destinada a optimizar los recursos municipales, garantizar un adecuado espacio temporal entre las grandes pruebas deportivas y armonizar su celebración con el día a día de los ciudadanos. Tal y como se indicaba en el comunicado oficial, “esto permite que haya unos dos meses entre la Nocturna del Guadalquivir KH7 y el Medio Maratón, y otros dos meses aproximadamente entre éste y el Zurich Maratón de Sevilla, evitando la celebración de pruebas en breves intervalos de tiempo”.