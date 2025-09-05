Dos Hermanas incorpora dos nuevos camiones para modernizar y hacer más sostenible el servicio municipal de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha incorporado a su flota de limpieza viaria dos nuevos camiones de carga lateral con 25 metros cúbicos de capacidad, propulsados por BIO-GNC, que ya se encuentran en servicio en las calles de la ciudad. Se trata de vehículos de última generación, dotados de la más avanzada tecnología en seguridad, maniobrabilidad y eficiencia energética, que permitirán seguir modernizando el servicio de recogida de residuos municipales, reforzar la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental mediante el uso de combustible más limpio y sistemas de trabajo más silenciosos.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que con esta inversión "se avanza en la mejora continua de un servicio esencial, apostando por la modernización de los medios técnicos y por un modelo de ciudad más eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

Esta actuación forma parte de la estrategia municipal de renovación y modernización del servicio público de limpieza y gestión de residuos, en la que se integran distintas medidas apoyadas con financiación europea y en ejecución del Objetivo Estratégico 4 "Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer su reciclaje", de la Agenda Urbana de Dos Hermanas.

La adquisición se realiza en ejecución del Proyecto de Implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico en la ciudad de Dos Hermanas, y ha sido financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 12, Inversión 3 (C12.I3) – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresadas serán únicamente los del autor o autores y no reflejarán necesariamente los de la Unión Europea, la Comisión Europea o el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea ni el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrán ser consideradas responsables de las mismas.