Si en algo están de acuerdo Emilio Ontiveros y Juan José Toribio es que España necesita más inversión, con matices sobre el peso que debe tener lo público, para abordar la desaceleración del crecimiento económico que, como muchos analistas, pronostican para este año 2019.

Así lo pusieron de manifiesto los dos economistas ayer en el Foro Joly, en la cita anual que patrocina Atlantic Copper, que este año les reunió bajo el título La economía española en un entorno de inestabilidad mundial, celebrado en el Hotel NH_Collection de Sevilla.

Y es que ya lo había anticipado Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper, al presentar a los ponentes. Este contexto de desaceleración hace más necesario y “más apasionante que nunca” un debate como este que organiza el Grupo Joly y patrocina su compañía.

El profesor Toribio hizo un somero análisis de cuál es la situación económica mundial a la que nos enfrentamos este año. Y dejó claro desde el principio que habría que desterrar el optimismo que el año pasado trasladaron en este mismo Foro: “El estado de ánimo este año es más de inquietud y de preocupación”, que ha ido en los dos últimos trimestres del año pasado. EEUU_crecerá menos, alrededor del 2,7%; también China, cerca del 6% de su PIB; pero resaltó que la “decepción” se vive en Europa, donde el crecimiento será del 1,5%, debido al previsible crecimiento negativo de Italia, escaso en Alemania (0,7%) y con Francia también cerca del 1%.

Entre las preocupaciones se han confirmado los temores sobre la poca efectividad de la política económica de Donald Trump, no sólo por las “negativas consecuencias” de su “ruptura del orden liberal internacional, consecuencias negativa”, sino porque la política económica interna americana también será “negativa en el corto y medio plazo”. Su bajada de impuestos no ha tenido un largo recorrido porque ha estado acompañada de un fuerte incremento del gasto público, que ha traído “más déficit”. Lo que ha llevado a la Fed a cambiar de política monetaria. Toribio recordó que todo esto ya “pasó con [Ronald] Reagan”.

También China genera una cierta inquietud, por su exceso de capacidad instalada y de crédito, “que tiene que corregir”. O los países en vías de desarrollo, “que están muy endeudados y dependen de exportar materias primas, con lo que la desaceleración china no les vendrá bien”.

Y aún peor en Europa. El Brexit no estará solucionado en esta semana, como era lo previsto, y nadie sabe lo que va a ocurrir.

Y si hay cierto clima de tranquilidad es porque todos los bancos centrales –la Fed, el chino o el BCE– han demorado sus cambios de política monetaria y han anticipado que no subirán los tipos este año.

España crecerá más que la media europea, pero no puede prescindir de su entorno

Ontiveros, por su parte, se centró en cómo este panorama mundial, que en líneas generales comporte con Toribio, afecta a España: “Va a seguir creciendo más que el promedio de Europa”, vaticinó, y lo detalló más: “Este año puede ser más de medio punto, que ha sido la tónica de los últimos años”.

Pese a ello, “España no puede prescindir de su entorno, donde coloca el 60% de sus rentas: la Eurozona. Y ésta está dañada”. Además de sumar “circunstancias son adversas, como que el comercio internacional se reduce de forma inquietante”. Si no vende fuera no funciona. Así, alertó de varios “problemas serios”. La repercusión de un arancel del 25% a los automóviles europeos, que suponen el 18% del PIB alemán, las dificultades del sistema bancario italiano y el riesgo de un Brexit no amistoso.

Por eso no dudo de que “nuestra economía se va resentir, porque en España el 34% del PIB es exportación de bienes y servicios”. Y eso traerá desaceleración. También alertó por el problema de endeudamiento privado y público, sobre todo el segundo, porque “empresas y familias se han des apalancado”. Ontiveros sí considera que la “inestabilidad política no está pasando factura desde el punto de vista económico”, lo que achaca, a que la “autonomía del sector empresarial es notable respecto de la situación política”.

“¿Qué papel debe jugar Europa en este contexto?”. La pregunta la planteó el director de Publicaciones del Grupo Joly y de Diario de Sevilla, José Antonio Carrizosa, en el coloquio. Y la respuesta de ambos economistas, aun con sus matices, fue la misma: invertir.

En medio de la situación de desaceleración, proteccionismo y guerra comercial, Europa se está quedando estancada. Para combatirlo, Ontiveros recetó inversión. “Y si los empresarios no dan el primer paso, Bruselas tiene que hacer de liebre”.

Toribio coincide. En un mundo que ha cambiado su configuración, con el Pacífico ocupando el centro que tuvo el Atlántico. Pero prefiere menos intervencionismo: “Necesitamos invertir, sí, pero el papel que debe cumplir el poder público no es incrementar el gasto público, hay que dejar más espacio a la iniciativa privada”.

El alza del SMI ha sido demasiado brusca y si supera al salario de mercado destruirá empleo

También discreparon abiertamente sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su impacto en el empleo. Toribio advirtió de que si éste se sitúa sobre el salario de mercado, entonces destruirá empleo. Ontiveros cree que no será tan negativo y que el problema es haberlo subido tanto de golpe (22,3%). “Era preferible marcar una senda a tres años, sobre todo para empresas pequeñas”, dijo, aunque omitió que el Gobierno precisamente tomó la decisión sin tener en cuenta que sindicatos y patronales tenían un pacto progresivo que dejaba el SMI en 850 euros en 2020.