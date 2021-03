Publicado el modelo para la declaración de la renta 2021

E Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva orden ministerial que aprueba los nuevos modelos de declaración de la renta para el año 2020. La campaña se abre a partir del día 7 de abril, día en el que se podrá obtener el borrador y los datos fiscales hasta el día 30 de junio.

Novedades para el ejercicio 2020

Desde el Ministerio presidido por María Jesús Montero se ha querido hacer hincapié en el mantenimiento de las medidas jurídicas del modelo de declaración. La situación sanitaria derivada de la pandemia ha sido la que ha marcado las normativas, más relacionadas con el ámbito económico y sanitario.

Además, se ha impulsado un sistema de mejora para que la información fiscal de la que dispone el contribuyente en el apartado de los rendimientos del capital inmobiliario sea más eficiente.

El año de los ERTES

Para ser persona física con obligación de efectuar la declaración de la renta es necesario superar los 22.000 euros cuando se tiene un único pagador. Esta cifra disminuye a los 14.000 euros si se cobra por un segundo pagador, y si hubiera más de 2 esta cantidad baja hasta los 1.500 euros.

Pues bien, dada esta situación condicionada por los pagadores, una de las principales novedades respecto a años anteriores es las consecuencias que tendrán los ERTE a la tributación, dado que todos los contribuyentes que se hayan visto afectados por esta situación pasan a tener al SEPE como un pagador más.

En cuanto al tema de las prestaciones recibidas durante el ejercicio 2020, cabe la posibilidad de que el SEPE no haya aplicado ningún tipo de retención sobre sus prestaciones, dado que la mayoría no alcanzan el mínimo. Asimismo, todas las mujeres con hijos en ERTE serán consideradas como personas sin empleo, por lo que no optarán a la deducción por maternidad ni ayuda a la guardería.

Nuevo tramo de gravamen

Otra de las novedades impulsadas por el Ministerio es la creación de un nuevo tramo de gravamen estatal sobre la renta general. A los cinco tramos ya existentes se añade uno nuevo para toda base liquidable que sobrepase los 300.000 euros, el cual tendrá un tipo del 24,5 %. De igual manera, todos los que superen las renta de ahorro por encima de los 200.000 euros tendrán una tributación del 26 %.

Ingreso mínimo vital

El pasado mayo de 2020 se aprobó por primera vez en la historia el ingreso mínimo vital. Todos los receptores de este tipo de prestación tienen la obligación de realizar la declaración de la renta, durante los años que sean receptores de la misma.

Planes de pensiones

Otra de las modificaciones es el que afecta a las aportaciones realizadas de manera mensual. Estas aportaciones no pueden superar los 2.000 euros, ni se podrán superar los 8.000 euros en caso de que la aportación provenga de alguna empresa. Las aportaciones de los cónyuges llegarían hasta los 1.000 euros anuales.