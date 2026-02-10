Declaración de la Renta 2026: fechas clave y calendario completo confirmado por Hacienda
Hacienda confirma los plazos de presentación por internet, teléfono y presencial, así como los requisitos y citas para la declaración de Renta y Patrimonio 2025
Aunque apenas ha comenzado 2026, los contribuyentes ya deben tener en cuenta las obligaciones fiscales que se avecinan. La campaña de la declaración de la Renta 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025, arrancará poco después de Semana Santa, y la Agencia Tributaria ya ha confirmado las fechas clave y el calendario completo para realizar este trámite.
Este año, los ciudadanos podrán presentar su declaración mediante tres vías principales: por internet, por teléfono o de forma presencial, con plazos diferenciados según el método elegido.
Calendario de la declaración de la Renta 2026
- 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: apertura del plazo para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Esta modalidad continúa siendo la preferida por la mayoría de los contribuyentes, tanto nuevos como veteranos, por su comodidad y rapidez.
- 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración por teléfono. Para ello, los contribuyentes deben solicitar cita previamente entre el 29 de abril y el 29 de junio.
- 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: inicio de la atención presencial en oficinas para confeccionar la declaración. Las citas deben pedirse entre el 29 de mayo y el 29 de junio.
Cómo solicitar cita
Para ser atendido por la Agencia Tributaria, ya sea telefónicamente o de manera presencial, se puede reservar cita a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los siguientes números:
- Teléfonos automáticos: 91 535 73 26 / 901 12 12 24
- Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44
Requisitos y novedades
Hacienda recuerda que la obligación de presentar declaraciones depende del tipo de contribuyente:
- Anual, en el caso del IRPF.
- Trimestral, para empresarios individuales, profesionales, sociedades y entes sin personalidad jurídica.
- Mensual, para grandes empresas (con operaciones superiores a 6.010.121,04 euros en 2025) y ciertos sujetos del IVA, así como para Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.
Entre las novedades de esta campaña se encuentran la imputación de rentas inmobiliarias, exenciones por ayudas a víctimas de incendios forestales y la prórroga de algunas deducciones.
No cumplir con los plazos establecidos puede conllevar sanciones, por lo que Hacienda aconseja reunir la documentación con antelación y revisar posibles cambios respecto al año anterior.
En la campaña anterior, la Agencia Tributaria devolvió más de 13.000 millones de euros a más de 15,6 millones de contribuyentes, aunque todavía quedaban cerca de 400.000 personas pendientes de recibir su devolución.
Con estos plazos y recomendaciones, los contribuyentes podrán organizarse con tiempo y aprovechar los canales disponibles para cumplir con sus obligaciones fiscales sin contratiempos.
