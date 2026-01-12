Euroports refuerza su posición en el Puerto de Sevilla con la integración de Estibadora Sevillana

La multinacional belga Euroports ha cerrado su segunda operación en Andalucía mediante la incorporación de Estibadora Sevillana a su terminal en el Puerto de Sevilla, según ha adelantado El Conciso. La operación, materializada en los primeros días de enero de 2026, responde a la estrategia de expansión de la compañía en España y busca consolidar su posicionamiento en uno de los principales enclaves logísticos del sur peninsular.

El acuerdo contempla la adquisición por parte de la operadora sevillana de aproximadamente el 20% de la terminal en el recinto hispalense de Euroports, que mantiene el 80% restante del capital. Estibadora Sevillana quedará así integrada en las instalaciones, si bien conservará su estructura como sociedad independiente. Las fuentes consultadas no han precisado el importe de la transacción.

La operación permitirá a Euroports aprovechar la experiencia de Estibadora Sevillana, una de las firmas de referencia en el Puerto de Sevilla, especializada en la manipulación de fertilizantes, productos siderúrgicos, cementos, biomasa, cereales y carga de proyectos. La compañía andaluza cuenta con una capacidad de almacenamiento de 17.000 metros cuadrados distribuidos en once naves.

Compañías históricas

Fundada en 2001 tras la fusión de los negocios de estiba de cuatro compañías históricas del puerto —Vapores Suardíaz, Lamaignere (del presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero), Agencia Marítima Portillo y Muñoz-Chápuli—, Estibadora Sevillana opera actualmente tanto en Sevilla como en Motril (Granada), ofreciendo servicios de estiba, consignación de buques y almacenamiento.

La empresa acometió una reestructuración societaria en julio de 2025 mediante la absorción de sus filiales Almaquivir, especializada en fertilizantes, y Sevilla Shipping. Según datos de Insight View, herramienta de información mercantil de Iberinform, la compañía incrementó su facturación cerca del 60% hasta alcanzar 1,7 millones de euros en 2024, aunque cerró el ejercicio con unas pérdidas superiores a 690.000 euros. La plantilla asciende a nueve empleados.

Segunda adquisición

Este movimiento representa la segunda operación de Euroports en el Puerto de Sevilla tras la compra a finales de 2022 de Carbón Puerto, fundada en 1989 por Antonio Pernía. A través de aquella transacción, la filial española de la multinacional se hizo con el 48,04% del capital social y el 60% de los derechos de voto de la sevillana, que mantiene la titularidad de la concesión administrativa hasta 2048.

La adquisición de Carbón Puerto marcó el desembarco de Euroports en Sevilla y le otorgó el acceso a una de las seis terminales del recinto, con instalaciones que se extienden sobre 82.900 metros cuadrados. El complejo dispone de 145 metros lineales de muelle, 19 módulos de naves, una grúa con capacidad para 124 toneladas, además de 30.000 metros cuadrados de almacenamiento cubierto y superficie adicional para acopio al aire libre.

Presencia en España y dimensión global

La delegación española de Euroports, situada en el Puerto de Tarragona, supera los 34 millones de euros en ingresos. En el enclave catalán opera una de las mayores terminales del Mediterráneo para la manipulación de carbón y otros minerales, con una superficie de 119.000 metros cuadrados, capacidad de almacenaje para 600.000 toneladas y dos líneas de muelle que suman más de 1.200 metros. Adicionalmente, gestiona otra área especializada en carga general y carga de proyectos.

La matriz belga, con sede en Amberes, se configura como uno de los principales operadores de infraestructura portuaria de Europa, con una facturación que ronda los 1.000 millones de euros anuales y una plantilla global de 3.000 empleados. La compañía maneja aproximadamente 70 millones de toneladas de productos a granel, fraccionados, líquidos y contenedorizados a través de 50 terminales portuarias en Europa y China, además de una red de 200 almacenes distribuidos a nivel mundial.