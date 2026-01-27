El inesperado dominio de la bicicleta y la sorprendente rutina de los lunes en el mercado de segunda mano español

En 2025 la compraventa de segunda mano se ha consolidado como una tendencia imparable en España, rompiendo todos los registros previos de participación y volumen de anuncios. Si hace unos años era una alternativa secundaria, ahora es ya un hábito esencial en el día a día de millones de personas, especialmente en regiones como Andalucía, que encabeza el ranking nacional de actividad.

Casi 14 millones de anuncios han inundado las principales plataformas durante el último año, con un promedio espectacular de más de 35.000 publicaciones diarias. Este fenómeno, mucho más allá de una moda pasajera, está redefiniendo los patrones de consumo en el país y reforzando el concepto de economía circular entre particulares y familias.

El motor como protagonista y la bicicleta como producto estrella consolidan un modelo de negocio que ha saltado del anonimato al reconocimiento social. Analizamos las claves de esta radiografía de la segunda mano, sus tendencias estacionales y el perfil de unos usuarios que cada vez valoran más tanto el ahorro como la sostenibilidad ambiental.

El crecimiento inédito del mercado de segunda mano

Durante todo el año 2025, casi todos los españoles han comprado o vendido de segunda mano. Así lo demuestran los resultados de una encuesta reciente, donde el 96% de los usuarios ya utiliza plataformas digitales de compraventa. Entre los factores más determinantes sobresalen la necesidad de reducción de gastos —motivo principal para el 66%— y un incremento de la conciencia ecológica, que mueve al 42% de los participantes.

El volumen de anuncios publicados solo en 2025 ha superado los 4 millones, según los datos recabados por los portales especializados. Esta efervescencia responde al deseo, cada vez más generalizado, de alargar la vida útil de los bienes y optimizar los recursos familiares, en plena sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible que marcan la agenda global y europea.

Liderato andaluz y dinámica urbana

Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma que más ha recurrido al mercado de segunda mano en 2025, superando a Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. La alta densidad de población en centros urbanos como Sevilla, Málaga o Granada explica parte del liderazgo andaluz, pero destaca también el papel dinamizador de las zonas rurales, donde la compra y venta es una herramienta contra la obsolescencia y el despilfarro.

En estos territorios, los expertos observan una diversificación creciente de categorías de productos y una mayor rotación estacional, con repuntes importantes en momentos clave del año. El análisis confirma una mayor inclinación hacia la segunda mano conforme avanza la edad entre los usuarios, aunque la Generación X ha mostrado el mayor crecimiento de adopción en los últimos dos años, influyendo notablemente en la cantidad de transacciones efectuadas.

Momentos de mayor actividad

El flujo de publicaciones y búsquedas no es homogéneo a lo largo del año. Marzo de 2025 se registró como el mes con mayor número de anuncios, resultado previsible tras la cuesta de enero y de la temporada de Navidad, fenómenos con fuerte impacto en la dinámica del consumo familiar. Asimismo, septiembre —marcado por el regreso a las aulas— y enero mantienen sus picos estacionales año tras año.

Por otro lado, el lunes es el día favorito para buscar y publicar anuncios. Entre las 10:00 y 11:00 horas de cada lunes se concentran los mayores picos de actividad, siendo el 18 de febrero de 2025 el día récord de búsquedas en la historia reciente del mercado de segunda mano digital en España. Este comportamiento da pistas sobre la planificación de los españoles para organizar sus compras y ventas al iniciar la semana, y podría responder al efecto acumulativo del fin de semana en inventarios y necesidades del hogar.

Motor, aficiones y sorpresas tecnológicas

Analizando las estadísticas por categorías, 'Motor' consolida su posición como la favorita entre los españoles. Más de 13 millones de búsquedas acumuló este segmento en 2025, cifra inédita que supera ampliamente a otras áreas como 'Casa y Jardín' —con más de 2 millones de búsquedas— y 'Aficiones y Ocio', con más de 1 millón.

El avance de normativas sobre Zonas de Bajas Emisiones ha motivado que coches, motos de carretera y maquinaria agrícola dominen el repertorio de productos ofertados. Destaca el crecimiento de los accesorios y recambios, un nicho cada vez más relevante para quienes optan por mantener o renovar sus vehículos de manera sostenible y económica.

La bicicleta: icono de la movilidad alternativa en 2025

Con datos récord por cuarto año consecutivo, la bicicleta sigue siendo el bien más buscado y vendido en las plataformas digitales. En 2025, este producto ha reforzado su posición como artículo clave gracias al auge de la movilidad sostenible, el deporte urbano y las restricciones al tráfico en grandes ciudades. Por primera vez, los teléfonos móviles han superado a los sofás en el listado de los artículos más demandados, reflejando la creciente importancia de la tecnología reacondicionada y el deseo de actualizarse sin grandes desembolsos.

El ranking de productos más populares lo completan las consolas de videojuegos, la ropa, materiales de construcción y los patinetes eléctricos, que muestran un repunte especialmente acusado en las temporadas de Black Friday, Navidad y la denominada Vuelta al Cole a finales del verano.

Hábitos de consumo, gasto medio y perfil del usuario español

Las cifras no dejan lugar a dudas: el 94% de los españoles ha realizado al menos una compra de segunda mano y el gasto anual medio se sitúa en torno a los 180 euros por persona. Si bien la oferta y la demanda varían según la geografía y el momento del año, el deseo de ahorrar en compras rutinarias y la búsqueda de productos exclusivos o vintage son motivos que han democratizado el fenómeno a todos los estratos socioeconómicos.

Según los datos demoscópicos recogidos, los libros, la ropa y los complementos se confirman como preferidos en transacciones repetidas, aunque las búsquedas tecnológicas marcan tendencia y el atractivo de las consolas aumenta sensiblemente en el último trimestre de cada año. De igual modo, la ropa infantil registra crecimientos relevantes desde agosto hasta noviembre, alineándose con los preparativos del curso escolar y la temporada invernal.

Retos y perspectivas del mercado para los próximos años

La consolidación del mercado de segunda mano en España lanza un mensaje claro: la combinación de ahorro, sostenibilidad y acceso a calidad ha cambiado la forma de consumir. La facilidad para intercambiar o vender artículos usados fomenta la adquisición responsable y multiplica las oportunidades de reducir el impacto medioambiental desde el propio hogar.

Como bien apunta Begoña Adroher, portavoz de la mayor plataforma de anuncios digitales en el país, la segunda mano ya es mucho más que una tendencia o una alternativa limitada. Es, en palabras de los expertos, un punto de encuentro para quienes apuestan por dar una nueva vida a sus pertenencias, ajustar el presupuesto familiar y proteger el entorno, con vistas a un futuro cada vez más circular. Sin duda, 2025 ha marcado un antes y un después en esta manera de entender el consumo en la sociedad española.