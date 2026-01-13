Ley de Transparencia Salarial: qué es y cómo afecta a las empresas esta norma que obliga a informar de los sueldos

El mes de junio de 2026 marcará un antes y un después en el mercado laboral con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia Salarial. Esta norma busca arrojar luz sobre cómo se fijan los sueldos en las empresas; y, para ello, cuenta con un objetivo claro: reducir las brechas retributivas injustificadas y garantizar que el salario deje de ser un tema opaco para convertirse en un derecho comprensible y verificable.

Impulsada por la Unión Europea, esta iniciativa legislativa (Directiva (UE) 2023/970, aprobada el 10 de mayo de 2023) obligará a las organizaciones a revisar sus políticas internas, hacer más visibles sus estructuras salariales y a rendir cuentas ante trabajadores y autoridades. En este sentido, "se ha determinado que la falta de transparencia es uno de los principales obstáculos para cerrar la brecha retributiva entre hombres y mujeres, que en 2020 se mantuvo en un promedio de entre el 12% y el 27% aproximadamente en la UE", informa el Consejo de Europa.

De acuerdo con los datos Eurostat, relativos a 2023, esto significa que "las mujeres ganan de media por hora un 13% menos que los hombres". Asimsmo, prosigue el organismo europeo, "la brecha retributiva tiene efectos a largo plazo en la calidad de vida de las mujeres, en su riesgo de exposición a la pobreza y en la persistencia de la brecha de las pensiones, que en la UE se sitúa en torno al 26,1% (Eurostat 2024)".

¿Qué es la Ley de Transparencia Salarial?

Para empleados, sindicatos y empresas, el cambio no será solo legal, sino también cultural. Se trata de una apuesta por la igualdad y la confianza, que pretende transformar la forma de entender el trabajo y sus negociaciones. Una vez que se produzca su entrada en vigor, los empresarios estarán obligados a ofrecer información retributiva clara, tanto en los procesos de selección como en su gestión interna. Esto incidirá directamente en la forma de atraer, fidelizar y gestionar el talento.

De acuerdo con las nuevas normas, las empresas de la UE deberán tomar medidas si la brecha de género supera el 5%. Por otro lado, la Directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización, en caso de discriminación retributiva, y sobre las multas y sanciones para los empleadores que infrinjan lo dispuesto en el articulado.

¿Cómo afectará la Ley de Transparencia Salarial a las empresas?

Las compañías deberán afrontar una serie de cambios internos, mientras que el diálogo se convierte en un factor clave para alcanzar la transparencia. En concreto, el rango salarial deberá ser visible en las ofertas de trabajo, se prohibirá preguntar por los sueldos pasados de los candidatos en las entrevistas y los trabajadores tendrán derecho a acceder a información sobre los salarios medios de su categoría, desglosados por género, así como a los criterios que determinan las retribuciones y la progresión profesional.

En cuanto a la brecha retributiva entre hombres y mujeres, será necesario realizar informes periódicos, en función del número de empleados: