Roberto Echevarría, artífice de la Agencia Marítima Echevarría

Ha fallecido a los 89 años Roberto Echevarría Reyes, quien fuera Hermano Mayor de la Hermandad de Las Cigarreras entre 1992 y 2000 y hermano número 1 de la corporación. Fundador de la Agencia Marítima Echevarría, estaba considerado el decano de los empresarios del Puerto de Sevilla, donde desarrolló una trayectoria de más de siete décadas vinculada a la consignación de buques, el despacho de aduanas y la estiba de mercancías.

Echevarría se incorporó de lleno a los negocios familiares en 1952, con apenas 16 años, y desde entonces se mantuvo al frente de una empresa que ha acompañado la evolución del Puerto en momentos clave: desde el paso de los barcos de vela a vapor y posteriormente a motores diésel, hasta la inauguración de la esclusa y el tapón de Chapina, la excavación de la dársena del Batán o el cierre de los muelles del Arenal, Turismo y Nueva York. Su figura se convirtió así en referente de la comunidad portuaria sevillana y en ejemplo de continuidad empresarial.

La propia compañía lo ha recordado como “un hombre con principios, generoso, honrado, sencillo y un gran trabajador. Un ejemplo para todos los que lo conocimos y compartimos vida con él”. Hasta el final, destacan, permaneció al frente de la agencia, cuidando de sus clientes y de quienes lo rodeaban.

Su apellido tuvo también proyección en el plano internacional. Desde 1972 la familia ejerce como cónsul de Finlandia en Sevilla, un papel diplomático que facilitó la construcción de varios barcos en los antiguos Astilleros y estrechó las relaciones entre ambos países.

El relevo en la empresa recayó en sus hijos, Roberto y Alejandro Echevarría, que continúan hoy al frente de la Agencia Marítima Echevarría desde el muelle de Tablada. La compañía mantiene un papel estratégico en el comercio marítimo de la ciudad, especialmente en la importación y exportación de chatarra y productos siderúrgicos.

Los restos mortales de Roberto Echevarría están siendo velados este viernes en el Hospital de la Caridad. Mañana sábado, a las 11:00 horas, se celebrará la misa de cuerpo presente en la misma sede, y a las 12:30 horas tendrá lugar una oración en la Parroquia de Los Remedios, ante los titulares de la Hermandad de Las Cigarreras, de la que fue Hermano Mayor.