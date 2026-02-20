El plan de la Seguridad Social para implantar "altas progresivas" tras una enfermedad: en qué consisten y quiénes podrán acogerse

El Ministerio de Inclusión, Segurifad Social y Migraciones anunció hace más de un año su intención de abordar una reforma normativa en materia de incapacidad temporal, para favorecer la reincorporación gradual al trabajo tras una larga enfermedad. Este nuevo modelo, conocido como 'bajas laborales flexibles' o 'altas progresivas' tiene su origen en una reunión con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Según el Barómetro Cáncer y Trabajo, un 45% de las personas diagnosticadas de cáncer no ha hecho un retorno progresivo al trabajo, pese a que a la mayoría le hubiera gustado. Pero ¿quiénes podrán acogerse a estas altas progresivas?

El nuevo modelo de altas progresivas se dirige a los trabajadores en situación de incapacidad temporal de larga duración, es decir, más de 180 días, por una serie de patologías, como las oncológicas y otras aún pendientes de determinar. El objetivo será, en todo caso, flexibilizar la reincorporación al trabajo una vez los trabajadores se encuentren recuperados, nunca antes, y siempre de forma voluntaria.

Mantener la prestación y trabajar la mitad de la jornada durante un mes

La Seguridad Social abogaría por conceder un plazo de 30 días a los trabajadores que han superado una enfermedad grave para regresar gradualmente a su trabajo, según informe el diario especializado elEconomista.es. Durante este tiempo, los empleados realizarían el 50% de su jornada habitual y la Seguridad Social mantendría la mitad de su prestación. El 50% restante se lo abonaría la empresa de forma proporcional a través del salario.

Asimismo, el departamento de Elma Saiz abre la puerta a que los trabajadores con varios empleos, puedan mantener una de sus ocupaciones durante la baja por incapacidad temporal. Para ello, los profesionales médicos tendrían que certificar que su lesión no le impide a las personas en situación de pluriactividad seguir desarrollando uno de sus empleos, o bien asumir sus funciones durante el proceso de recuperación.

En cualquier caso, no está previsto que esta medida se apruebe a corto plazo. La aprobación de las altas progresivas requeriría la reforma de la Ley General de la Seguridad y su posterior convalidación por el Congreso de los Diputados. Cabe asimismo recordar la oposición inicial de los sindicatos, así como las reticencias de algunos miembros del Gobierno, en concreto, de las ministras de Trabajo y Sanidad, Yolanda Díaz y Mónica García.

La Seguridad Social incrementará la vigilancia sobre las bajas que se alarguen

La Seguridad enfrenta ahora otra cuestión relacionada con las bajas laborales, después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) denunciase la existencia de "deficiencias estructurales" en la gestión de las bajas. Según este organismo, las incapacidades temporales han crecido un 60% entre 2017 y 2024, mientras que su duración media se ha incrementado en un 15%, de 40 a 46 días. La AIReF ha detectado una "sobreutilización y prolongación innecesaria de los progresos", lo cual ha duplicado los costes de financiación en siete años.

En este contexto, el Ministerio ha propuesto ante la mesa de diálogo social que las mutualidades puedan proponer el alta con propuesta de incapacidad permanente. En la actualidad, el INSS aguarda 365 días hasta determinar que el trabajador ya no se recuperará de su dolencia, lo cual contribuiría a acortar los procesos. La Seguridad Social ha anunciado también la creación del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, con presencia de Sanidad y los agentes sociales, que permitirá monitorizar los procesos y analizar de forma conjunta las dificultades de gestión.