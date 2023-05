Así han votado los principales candidatos a la Alcaldía de Sevilla

Los principales candidatos a la Alcaldía de Sevilla han votado en estas elecciones municipales 2023. Así lo hicieron Antonio Muñoz, candidato del PSOE,; José Luis Sanz, del PP; Susana Hornillo, de la coalición Podemos-IU; Sandra Heredia, de Adelante; Miguel Ángel Aumesquet, de Ciudadanos y Cristina Peláez de Vox, última en votar en torno a las 13:00 horas.

Antonio Muñoz vota en el IES San Isidoro y anima a todos los sevillanos a acudir a las urnas

El candidato socialista a revalidar la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, ha votado pasadas al mediodía de este domingo en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) San Isidoro, en la calle Amor de Dios, en el centro de la capital andaluza. El alcalde ha estado acompañado por algunos de sus colaboradores, como el delegado del distrito Centro, Juan Carlos Cabrera, entre otras personas afines.

Antes de acudir al colegio electoral, Muñoz animó a todos los ciudadanos a votar en este 28M. "Las urnas nos esperan en todos los barrios de Sevilla. Un gran día para la democracia y un gran día para la ciudad. Una jornada de ilusión y alegría. Que nadie se quede en casa. ¡Nos jugamos el futuro! Todos los sevillanos y sevillanas, ¡a votar!", publicó el alcalde en sus redes sociales.

También compartió una útil guía sobre los colegios electorales de la ciudad, en la que los ciudadanos pueden consultar dónde les corresponde votar. Es la primera vez que Muñoz comparece en unas elecciones municipales como cabeza de lista. Llegó a la Alcaldía de Sevilla en enero de 2022, después de que su predecesor, Juan Espadas, renunciara al cargo para asumir la Secretaría General del PSOE en Andalucía.

Sanz vota en el Ayuntamiento de Sevilla y confía en la victoria del PP en la capital

El candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, José Luis Sanz, ha ejercido su derecho al voto en la sede del propio Consistorio hispalense. A las 11:00 horas, el candidato ha entrado por las puertas del Ayuntamiento saludando a los agentes de la Policía Local encargados de velar por la seguridad del edificio y porque la jornada transcurra con normalidad en esta sede.

"Hoy es un día importante para la ciudad de Sevilla. Quiero hacer un llamamiento a muchísimos sevillanos que tienen que ejercer su derecho al voto para que sean conscientes de lo que nos estamos jugando este 28 de mayo", ha manifestado Sanz justo después de depositar su voto en las urnas. De este modo, el candidato ha recalcado que "todavía quedarán muchos indecisos o ciudadanos que no sepan qué votar. Insisto en hacer un llamamiento a la participación".

En esta misma línea, ha apostillado que "Sevilla se juega mucho" y que los sevillanos acudan "en masa" a votar para "decidir el futuro de esta ciudad". Por otro lado, ha hecho referencia, no sólo a los últimos sondeos y encuesta que dan una victoria reñida entre las dos grandes formaciones (PP y PSOE), sino a las "ganas de cambio" que ha percibido en los barrios de la capital hispalense. "Estoy convencido de que será un día importante para la ciudad y que el Partido Popular será la primera fuerza elegida".

A pesar de esta confianza en los resultados de los comicios, Sanz no ha dudado, una vez más, en reclamar la participación activa de todos los sevillanos. "Sevilla tiene un reto importantísimo por delante, es una ciudad que tiene que recuperar muchísimo terreno y eso depende del voto de los ciudadanos", ha remarcado el candidato por el Partido Popular. Sanz también ha escrito un mensaje en sus redes sociales, justo después de votar, animando a la participación de todos los ciudadanos.

Susana Hornillo, de la confluencia Podemos-IU

Susana Hornillo, candidata a la Alcaldía de Sevilla por Con Andalucía, la confluencia de Podemos-IU y otras seis fuerzas políticas, ha acudido a votar este domingo a las 10.30 horas a la sede del Distrito Macarena, calle Manuel Villalobos S/N, acompañada por el número dos de la candidatura, Ismael Sánchez. En declaraciones a los medios de comunicación, Susana Hornillo, ha apelado al voto de los indecisos y los que piensan que no sirve de nada votar, y ha recordado la frase de Julio Anguita, el profesor y exlíder de Izquierda Unida, de que "votar es plantar una semilla para que las cosas cambien".

"Afronto el día de hoy con muchísima ilusión. Hago un llamamiento a todas esas personas que se lo están pensando, a esas personas que todos los días trabajan para que Sevilla mejore, a los que piensan que es mejor abstenerse porque no se consigue nada votando, a los que tienen una situación complicada y piensan que da igual votar porque su situación no va a mejorar, a todos los jóvenes que van a votar por primera vez. Claro que sirve votar y su voto cuenta, y a quien le interesa que no se vote es porque quieren que las cosas no cambien. Como decía Julio Anguita, votar es plantar una semilla para que las cosas cambien", ha concluido Hornillo.

Susana Hornillo (Alcalá de Guadaíra, 1976), candidata a la Alcaldía de Sevilla de Con Andalucía, la confluencia liderada por Podemos e IU, es doctora ingeniera de Telecomunicación y profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, donde lleva algo más de 21 años dando clases en la rama de tratamiento digital de señales y propagación de ondas electromagnéticas. Los otros seis partidos aparte de Podemos e IU son Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes Andalucía y Alternativa Republicana.

Sandra Heredia, de Adelante

La candidata de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, ha sido una de las primeras en ejercer el derecho al voto, en los Altos Colegios de la calle Feria, desde donde ha realizado un llamamiento a los sevillanos para acudir a votar en esta jornada del 28-M y a "llenar los colegios de ilusión" para poder "seguir transformando la ciudad".

Tras salir del colegio electoral, Sandra Heredia ha asegurado a los medios de comunicación que su formación ha hecho "una campaña con mucha rebeldía, muchísima alegría y estamos muy satisfechos", y ha aprovechado la ocasión para "animar a toda la sevillanía a que vaya hoy a votar, que llenemos los colegios electorales de ilusión y que podamos seguir transformando esta ciudad" en este día que ha calificado de "tan ilusionante y tan especial".

La candidata de Adelante a la alcaldía hispalense ha agradecido públicamente la labor que están llevando a cabo todo su equipo de campaña, militantes, apoderados e interventores en todos los colegios electorales.

Aumesquet de Ciudadanos

El candidato de CS a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha confiado este domingo 28 de mayo en que los sevillanos "entiendan que hemos trabajado por ellos, no por intereses partidistas". "Venimos a acabar con la corrupción y con el enchufismo", ha remarcado.

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en la sede del Consejo Económico y Social, en la calle Pastor y Landero, Aumesquet ha reconocido que está "preocupado" porque en 16 de los primeros 25 colegios electorales constituidos en Sevilla "no había papeletas de CS".

"No sé qué empeño hay del bipartidismo, que parece que no quiere que estemos en las instituciones", ha subrayado. Miguel Ángel Aumesquet ha manifestado que está "muy orgulloso del equipo y del programa" presentado, que, de hecho, "la mitad está en el programa de otras fuerzas políticas". El cabeza de lista de la formación liberal ha afirmado que pasará el resto de la jornada hasta que se cierren los colegios electorales y comience el recuento celebrando su aniversario de boda con su familia.

Cristina Peláez de Vox

La candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido a los sevillanos votar este domingo 28 de mayo -jornada electoral de las municipales de 2023-"de manera masiva y en libertad", pensando "en un futuro bueno" para la capital hispalense.

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en la Residencia de Personas Mayores Heliópolis, en la calle Padre Mediavilla, la cabeza de lista de Vox ha confiado en que "todos los sevillanos vayan a votar de manera masiva, con votos libres y lo más cuantiosos posible".

Peláez se ha dirigido expresamente a los indecisos, que las diferentes encuestas publicadas en las últimas semanas fijan en un 20%, para que voten pensando "en un futuro bueno para Sevilla" y ejerciendo su derecho constitucional "en libertad".