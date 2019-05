EL final de campaña está marcado tradicionalmente por los golpes de efecto. El PP, que todo indica que será la segunda lista más votada, sorprendió ayer con el fichaje como asesor de Eugenio Suárez Palomares, el independiente estrella de la lista del PSOE en las municipales de 2011. No es que sea un garridazo a la madrileña, ni mucho menos hay que exagerar. Pero fue una auténtica sorpresa. Se trata de un jurista de prestigio que ejerce de abogado con plazas en excedencia de magistrado y fiscal. Palomares fue ocho meses concejal en la oposición. Puede ser encuadrado en ese socialismo moderado con cierto barniz conservador que puede representar para algunos la etapa de los años grandes del PSOE, un partido entonces mucho más centrado que el actual.

Es curioso que el propio Espadas responde a un perfil similar, por eso no extrañó en su día que contara con el jurista para un puesto preferente. Suárez Palomares llevaba meses integrado en el particular consejo de sabios del candidato del PP, pero hasta ayer no salió públicamente como miembro de este organismo. Era el conejo en la chistera de Beltrán. La sorpresa de las últimas horas. Palomares dimitió tras ocho meses de concejal. Siempre fue de Rubalcaba y no aceptó que el grupo municipal se posicionara entonces a favor de Carmen Chacón en el congreso celebrado en Sevilla. Entre esa discrepancia y otras consideraciones, dio por concluida su trayectoria como edil.

Suárez Palomares dijo ayer de Beltrán Pérez que “no es sectario”. Confesó que le gustaría que “fuese alcalde”. Ensalzó su figura política: “Tiene una gran capacidad de trabajo y esfuerzo”. Fue el minuto de oro del día, entre los momentos más llamativos de una campaña plana. “Nunca ha estado entregado a la imagen pero sí a la participación en los sitios a los que no quería ir nadie y eso es un valor”, subrayó el ex concejal por el PSOE. Suárez Palomares hizo una glosa del candidato del PP: “No ha querido ser otra cosa que concejal y para mi eso demuestra su amor a Sevilla.

Los elogios de Palomares

Una persona como Beltrán, dedicada a querer a Sevilla durante 16 años, es la más adecuada, porque hay mucha gente que va andando, no mira para atrás y luego se da cuenta de que están solos. Beltrán Pérez sabe construir un equipo”. Elogió que Pérez apueste por reforzar el papel de Sevilla como capital de Andalucía: “No basta con serlo sino que hay que ejercerlo y los alcaldes tienen que comunicarse porque no puede haber dos andalucías”.

El impacto de Soledad Becerril

La segunda novedad del día también se produjo en las filas del PP. Por fin se pronunció la ex alcaldesa Soledad Becerril. No hubo fotografía junto a Beltrán Pérez, pero sí unas declaraciones a la Cadena Cope. Becerril mostró su respaldo a Pérez, al que instó a centrarse “en las pequeñas cosas” de la ciudad, especialmente en la mejora de la limpieza y en los jardines”. Consideró “legítimo” pactar una coalición de gobierno cuando “los votos te fuerzan a ello” y siempre que sea “en armonía, compañerismo y lealtad” para que al final no se convierta en “una chinita en el zapato”. Ella misma fue alcaldesa con el apoyo del PP de 1995 a 1999. Después fue orillada de la Alcaldía por el acuerdo entre el PSOE y el PA.

Se refirió al resultado de los comicios del domingo: “Es una decisión muy importante porque la política municipal puede hacer que los vecinos tengan la vida un poquito más cómoda, que las cosas sean menos difíciles, que su barrio esté más atendido y los jardines estén más cuidados”.

Preguntada por las coaliciones de gobierno, indica que “la ley electoral lo permite y es legítimo y es legal”. “Los votos te fuerzan a ello, te llevan a ellos, no tengo nada que reprochar”. Becerril ve a Pérez “muy animado” y le ha deseado “un buen resultado y una buena gestión pensando en los sevillanos”, subrayando que “las cosas de todos los días, las pequeñas cosas, son las que al final hacen que una ciudad sea una gran ciudad”.

La limpieza de la ciudad

Pidió al candidato popular que se centre en la limpieza como objetivo “vital”, en los jardines y “en las pequeñas cosas que son las que afectan de verdad a los ciudadanos y que además tienen una repercusión del turismo”.

Alertó sobre cómo se trata a los restaurantes y bares, “que no deberían ocupar toda la vía pública desordenadamente”. En su opinión, “llega un momento en el que en las ciudades históricas no hay más remedio que poner un poco o mucho orden en los bares, en las calles, en el tránsito del turismo y en los anuncios porque las ciudades se convierten en una especie de teatro y un espectáculo”.