Sandra Heredia: "Proponemos psicólogos municipales ante la creciente demanda de salud mental"

Sandra Heredia, candidata de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Sevilla, explica un punto del programa que no ofrecen los demás candidatos: un equipo de psicólogos municipales. Heredia (a partir del minuto 7.14 del vídeo) explica que esta es una de las propuestas más innovadoras. Ante el creciente número de casos de personas que necesitan acudir a los centros de salud mental a recibir una atención psicológica, Adelante Andalucía señala que "es necesario que los ayuntamientos aborden esta realidad", aunque sea competencia de la Junta de Andalucía.

"Hay muchísimas personas que no pueden permitirse pagar una terapia sobre todo entre los más jóvenes que demandan programas de salud mental", indica Heredia. El plan es crear este equipo de psicólogos municipales dentro de los distritos, al igual que fue un éxito la creación de los puntos de atención a la mujer en los barrios, y sería llenar de contenido el área de Salud que ya existe en el Consistorio. "Que sean un primer punto de acogimiento a personas que están sufriendo cualquier tipo de patologías, que se les pueda atender y que sepan que van a tener un servicio público a su disposición cuando no te puedes permitir pagarlo de manera privada. Blindar la salud pública es una obligación del Ayuntamiento para romper todas esas barreras. Que sea un ayuntamiento que te abraza, te acoge y te apoya" en momentos difíciles.

Limpieza

La candidata de Adelante Andalucía valora la situación de la limpieza y expone las medidas que plantea su formación política para abordarlas.

En materia de limpieza, Heredia lamenta que en la actualidad se da una "desigualdad" debido a la diferente "limpieza que se realiza en el centro o en los aledaños de Triana, frente a Torreblanca, Polígono Sur o Palmete", y lo mismo sucede con la cantidad de contenedores y papeleras. Sobre la empresa municipal Lipasam, Heredia aclara que el problema es no se están cubriendo las plazas de peones y hay una falta de gestión, "a pesar de que los empleados y empleadas hacen un trabajo y sobreesfuerzo increíbles". Afirma que un fallo en la gestión es que haya más cargos superiores que técnicos y técnicas cuyo trabajo es limpiar las calles.

Sobre este aspecto, el programa de Adelante Andalucía apuesta por una reorganización de la empresa Lipasam en la que se cubran de manera eficaz los puestos vacantes, como los de peones, de forma que el personal y la frecuencia de limpieza se repartan equitativamente en todos los barrios. No especifica cuánto personal hace falta.

Seguridad Ciudadana

En seguridad ciudadana, Heredia rechaza que en Sevilla haya aumentado la delincuencia, un mensaje "alarmista que se intenta difundir desde la derecha y la ultraderecha". "No creemos que Sevilla sea una ciudad insegura. Hay casos puntuales, como ocurre en cualquier otra ciudad. Estamos muy en contra de seguir dando ese mensaje a la población; me gustaría dejarlo claro". En su opinión, la gestión de la seguridad ciudadana es deficitaria por la falta de agentes en muchos barrios.

Sobre este capítulo, Adelante Andalucía propone que existan equipos de mediación en los distritos y que sean los propios vecinos los que puedan resolver conflictos a través de las asociaciones y el movimiento vecinal, de manera que estas personas estén dispuestas a paliar problemas de convivencia u otros.

Turistificación

Respecto a la turistificación, Heredia recalca que sorprende que los demás partidos se sumen ahora a medidas para afrontar esta masificación de viviendas turísticas en Sevilla, cuando PSOE y PP han estado años gobernando la ciudad. "No puede ser que en Sevilla tengamos barrios donde entre un 30 y un 60% de las viviendas sean con fines turísticos, lo que está provocando que no tengamos servicios públicos porque el el turista no necesita un centro de salud o un cole para su niño o una biblioteca". El incremento del precio del alquiler, la pérdida de nuestra identidad y la merma del comercio local son otros efectos que está provocando esta turistificación.

Adelante Andalucía reitera que su programa electoral contempla un plan de respiro turístico que consiste en una moratoria a las viviendas con fines turísticos en los próximos 4 años, así como una auditoría que analice lo que hay y cómo ordenarlos. Heredia recuerda que esta misma solución se está llevando a cabo en otras ciudades europeas. "El lunes pasado estuve en Bruselas y pude comprobar cómo otras ciudades ya están desarrollando este plan de respiro turístico y, además, la Comisión Europea está empezando a legislar sobre esta cuestión", explica. Heredia destaca que "los ayuntamientos tienen que ser valientes y no podemos decir que desde los municipios no tenemos recursos o estructura, porque sí lo hay. En Cádiz, a pesar del recurso que ha llegado al TSJA, el Ayuntamiento ha modificado el PGOU y ha podido legislar para ordenar lo que ya existe limitando las viviendas con fines turísticos".

Heredia recalca que una buena oferta de vivienda pública asequible para jóvenes menores de 35 años y población vulnerable contrarrestaría este problema del exceso de viviendas turísticas, cuyos beneficios van para grandes empresas que ni siquiera tributan aquí.