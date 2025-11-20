Amazon estima que el 70% de los españoles aprovechan el Black Friday para sus compras navideñas

Amazon cuenta con que el 70% de los españoles aprovechan el Black Friday para sus compras navideñas pues así lo estima el 'Estudio sobre percepciones del impacto del comercio electrónico en el ahorro de las familias en España' realizado por Ipsos para la compañía de logística.

De hecho, Black Friday es el evento de ofertas preferido por el 62% de los encuestados, que afirman que ahorraron casi 150 euros comprando en esta época el año pasado. En un contexto en el que seis de cada diez consumidores en España aseguran haber percibido una pérdida de poder adquisitivo, el comercio electrónico y los eventos de ofertas como Black Friday se consolidan como aliados del ahorro. Este año, se prevé un gasto medio de 230 euros, un 9,5% más que en este periodo de 2024.

Los consumidores más jóvenes y las familias con hijos son quienes tienen una mayor percepción de ahorro en el canal online y manejan con más facilidad herramientas que contribuyen a obtener los mejores precios, de acuerdo con el mismo estudio. De hecho, 9 de cada 10 encuestados considera que el comercio electrónico les ayuda a afrontar el aumento del coste de la vida.

Entre las categorías más populares en las compras de Black Friday, un 49% de los encuestados se decanta por adquirir ropa, calzado y complementos, mientras que un 43% elige electrónica y tecnología. Los juguetes, las consolas y los videojuegos son también muy populares para un 25%, seguidos de cerca por los electrodomésticos (22%) y los productos deportivos (21%). Durante la Semana de Black Friday de Amazon, los clientes podrán ahorrar hasta un 30% en productos de marcas como Dodot, ghd, Levi’s, Neutrogena y Samsung, entre otras; en pequeñas y medianas empresas como Olistic Science, Flamingueo, CREATE, Polo Club Oficial y Save Family, y podrán encontrar ofertas en una selección de dispositivos Amazon, incluidos Echo, Kindle y eero.

“En Amazon trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes y ofrecer precios competitivos todo el año, pero somos conscientes de que Black Friday es, sin duda, uno de los momentos de compra más importantes del año. Durante la Semana de Black Friday, que arranca hoy y dura hasta el 1 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de más de un millón de ofertas y adelantar sus compras de Navidad con total comodidad y seguridad, aprovechando además la rapidez de nuestras entregas”, explicó Ana Sánchez-Jáuregui, directora de consumo en Amazon.es.

Amazon invita a sus clientes a adelantar sus compras aprovechando la Semana de Black Friday, pudiendo hacerlo cuándo y desde dónde quieran, beneficiándose de ofertas de hasta el 30% y disfrutando de entregas rápidas, incluso en el mismo día si eres cliente Prime. Además, para mayor tranquilidad, la mayoría de artículos comprados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 podrán devolverse hasta el 6 de febrero o durante los 30 días posteriores a su recepción.

La compañía ha dado a conocer estos datos durante la presentación de Amazon Land, una exposición inmersiva y gratuita situada en Madrid que estará abierta al público de forma gratuita hasta el 23 de noviembre para celebrar la Semana de Black Friday. La exposición se sitúa en la Explanada frente al intercambiador de Príncipe Pío (Paseo de la Florida, 2). Los días 20 y 21 de 16 a 20h, y los días 22 y 23 de 11 a 14h y de 15 a 20h

En esta instalación de 400 metros cuadrados, los visitantes podrán conocer los principales hitos de la compañía empezando por el famoso garaje donde Jeff Bezos fundó Amazon hace 30 años. A lo largo de las distintas salas descubrirán cómo funciona un centro logístico de Amazon; el impacto de la compañía en España; cómo funciona la tecnología en la nube de Amazon Web Services (AWS) que impulsa la logística de Amazon, y a millones de empresas e instituciones públicas en todo el mundo; descubrir algunas de las ofertas que estarán disponibles durante la Semana de Black Friday; y vivir en primera persona a través de una pantalla 360 el viaje de un producto, desde que un cliente lo compra en Amazon.es hasta que lo recibe.

La experiencia del cliente

Desde 2010, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en sus operaciones en España y cuenta con más de 40 centros repartidos por todo el país. Las operaciones logísticas de Amazon son "el pilar fundamental sobre el que se construye la experiencia del cliente, asegurando la máxima eficiencia en cada paso del proceso, desde que el cliente hace clic en comprar hasta que el producto llega a su puerta o punto de recogida. La red logística de Amazon permite llegar al 100% de los códigos postales en la península y a más del 90% en 2 días, y cuenta con miles de puntos de recogida en España peninsular y las Islas Baleares a los que los compradores pueden enviar sus compras", indicó la compañía.

En la zona dedicada a AWS dentro de Amazon Land, los asistentes descubrirán cómo la tecnología en la nube es el motor invisible que hace posible la experiencia Amazon. A través de demostraciones interactivas y visualizaciones inmersivas, podrán comprender cómo AWS gestiona millones de transacciones simultáneas durante eventos como Black Friday, optimiza las rutas de entrega en tiempo real y garantiza la seguridad de los datos. Además, conocerán casos de éxito de empresas españolas y organismos públicos (como BBVA, Cabify, Iberia, Securitas Direct y Comunidad de Madrid) que utilizan la nube de AWS para innovar en sectores tan diversos como la banca o la seguridad del hogar, el transporte y los viajes, el entretenimiento o la administración pública, demostrando que la nube forma parte de nuestro día a día y que —gracias a infraestructuras clave como los centros de datos— hoy disfrutamos de una vida digital accesible y transformadora.

Tecnología cloud de AWS

“Cada pedido que se procesa en Amazon, cada recomendación personalizada y cada entrega optimizada es posible gracias a la tecnología cloud de AWS. Pero lo más emocionante es que esta misma tecnología que utilizamos internamente está disponible para miles de empresas y organismos españoles, y millones en todo el mundo, permitiéndoles competir a escala global, innovar más rápido y ofrecer mejores experiencias a sus clientes", señaló Merce Mariño, directora de Tecnología de AWS para España y Portugal.