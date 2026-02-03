Los principales índices europeos cerraron la sesión con subidas a pesar de la fuerte volatilidad con la que se inició la sesión, debido a las fuertes caídas en materias primas y criptomonedas durante el fin de semana. El Íbex 35 cerró con un aumento del 1,3% siendo uno de los mejores índices del continente, gracias a la fuerte subida del sector bancario.

El CAC 40 tuvo la subida más comedida de las grandes bolsas, con un ascenso del 0,7%, el DAX finalizó subiendo un 1,1% y el Euro Stoxx 50 un 1%. En España se vivió una jornada de resultados bancarios. Las cuentas del primer trimestre del Banco Sabadell mostraron un aumento de un 11,9% interanual de sus ingresos por intereses, lo que elevó sus ingresos totales un 8,3%. La jornada estuvo liderada por IAG (+3,7%), ArcelorMittal (+3,6%) y el sector bancario con subidas superiores al 2% en la mayoría de los valores, destacando Unicaja con un ascenso cercano al 3%. En la parte negativa destacamos los descensos de Solaria (-2,3%) y de los sectores energía y utilities. En Europa, destacamos la subida de Danone (+4,7%) y de SAP (+2,6%) que rebota ligeramente tras la fuerte caída del viernes en resultados. La parte negativa la puso el sector del lujo francés, con Kering (-2,1%), Louis Vuitton (-1,5%) y Pernod Ricard (-0,6%) con descensos.