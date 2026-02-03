Una derrota ominosa

Derrota muy preocupante del Sevilla en Son Moix ante un rival convertido en directo para ese drama que es eludir la zona caliente. Fue en la noche del debut de Maupay, que convirtió en gol extraordinario el único balón que tocó. Fue un muy sonrojante 4-1 que sirve para darle un vuelco a la clasificación mediante haber alcanzado y superado el Mallorca a los de Matías Almeyda.

Una victoria la de los baleares que les permite salir de la zona de descenso y que hace que el Sevilla vuelva a acercarse a la misma. Todo empezó por un penalti made in VAR que anotaría Muriqi y que contrarrestaría el francés Maupay al borde del descanso. La alegría duraría poco más de lo que dura el intermedio, pues esa pesadilla que es Virgili se aprovechó de los trenes baratos para que Samu Costa pusiese a los bermellones por delante.

A partir de ahí y con más de media hora por delante, el Sevilla quiso y metió al Mallorca en unos terrenos en que se siente a gusto, pero fue un dominio infructuoso. Demasiado fuego de artificio y sin que el puñado de cambios realizados por Almeyda surtiese efecto.

El Mallorca se sentía de yunque como pez en el agua y a la contra, un par de goles más para un resultado ominoso. ¿Fue tanta la diferencia entrambos? Ni muchísimo menos, pero obras son amores y el hecho de que la Liga particular haya quedado 7-2 a favor de los baleares da una idea diáfana de un panorama ciertamente estremecedor.