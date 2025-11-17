BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra impulsan una nueva edición de Venture on the Road que recorrerá siete ciudades españolas en su novena edición para buscar las startups más disruptivas del mercado, más allá de Madrid y Barcelona, los dos grandes hubs tecnológicos de referencia en España.

El programa, un año más, mantiene su objetivo de buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad. En concreto, el evento llegará hasta Granada, Asturias, Bilbao, Ceuta, Tenerife, Murcia y Vigo. Como siempre, en cada comunidad, Venture on the Road contará con la colaboración de socios del ecosistema emprendedor local.

El evento itinerante está organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica. En las ocho ediciones que llevan hasta la fecha, se han analizado a más de 1.000 startups y se han visitado más de 55 territorios diferentes reuniendo a cerca de alrededor de 900 inversores.

El ganador nacional de esta novena edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los socios para consolidar su startup: Mentoría especializada en finanzas (6 horas) ofrecido por BStartup; participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores (la 36º edición en noviembre de 2026) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket; espacio de trabajo 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso preferente a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones.

Venture on the Road Andalucía se celebrará el próximo 3 de diciembre en la incubadora de empresas El Carmen, donde se anunciará la startup ganadora. La convocatoria ya está abierta hasta el 24 de noviembre a través de la web de Venture On The Road. Además, cuenta con la colaboración de los socios locales como son: Universidad de Granada, Diputación de Granada, UGR Emprendedora, la Incubadora El Carmen, Lean Finance y Andalucía Emprende.

El ganador de cada ciudad entrarán automáticamente dentro del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket (35º o 36º edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2026 respectivamente.

Wayra es el Corporate Venture Capital de Telefónica. Invierte en startups tecnológicas con potencial para generar innovación dentro del grupo y ofrece servicios de innovación abierta a terceros. Con presencia en Europa y Brasil, Wayra ha invertido +245 millones de euros en +1.100 startups, y actualmente cuenta con un portfolio activo de +530, de las cuales +200 colaboran con Telefónica. También impulsa iniciativas abiertas a través de sus plataformas Alaian y Open Future.

BStartup

BStartup de Banco Sabadell es el servicio financiero pionero en la banca española para startups y scaleups, proporcionándoles banca especializada e inversión en equity. Ofrece a las startups y ecosistema emprendedor servicios bancarios especializados, incluido el acceso a gestores especializados en startups, productos financieros específicos y un circuito de riesgos propio.

Su inversión equity se dirige a empresas digitales y tecnológicas en etapa inicial, con un fuerte potencial de crecimiento y modelos de negocio escalables e innovadores. Adicionalmente, puede realizar inversiones en etapas posteriores (follow on) a las startups de su cartera a través de Sabadell Venture Capital. BStartup cuenta con más de 5.000 startups entre sus clientes y ha invertido en más de 95 startups.

SeedRocket

SeedRocket es la aceleradora de startups TIC líder en España. Es una iniciativa privada fundada en 2008 por emprendedores para emprendedores con proyectos en fases iniciales que proporciona formación, financiación y una red de contactos para potenciar el desarrollo de sus startups, así como un espacio común de trabajo en la aceleradora de startups de Barcelona y en Madrid.

SeedRocket tiene como particularidad que es una asociación sin ánimo de lucro y no se queda con Equity de las startups a las que apoya.