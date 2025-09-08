Sevilla se prepara para la celebración de Auténtica 2025, la gran feria del producto gourmet con valores, de origen y sostenible

Auténtica Premium Food, la gran feria dedicada al producto premium gourmet con valores, de origen y sostenible, ya lo tiene todo a punto para su tercera edición. La cita tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de septiembre en FIBES, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, que volverá a convertirse en el epicentro del nuevo diálogo social a través de los alimentos y bebidas de calidad, dándose cita aquí los grandes protagonistas que forman parte la cadena de valor de la industria alimentaria, Horeca, gran distribución, retail y alta gastronomía.

Con un firme compromiso por fomentar una nueva consciencia social a través de los alimentos con identidad, saludables y sostenibles, Auténtica Premium Food 2025 regresa a Sevilla como punto de encuentro clave para el devenir del sector, donde está previsto que asistan más de 10.000 profesionales de la industria alimentaria para descubrir los últimos productos que presentarán las más de 300 firmas expositoras presentes. Con esta tercera edición consecutiva celebrada en Sevilla, Andalucía reafirma su protagonismo como una de las grandes potencias del agroalimentario español, destacando por sus productos únicos, numerosas denominaciones de origen y una apuesta constante por la innovación sin perder su esencia tradicional.

Presentación Auténtica 2025 en Sevilla

Durante la presentación de la feria en Sevilla, el Secretario General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha destacado “la importancia de la agroindustria en la región como motor económico principal del que dependen muchas empresas”; al tiempo que ha señalado “estratégico al sector agroalimentario de cara a garantizar la soberanía, la seguridad y la sostenibilidad alimentaria europea. Sin duda, la excelencia de nuestros productos y la sostenibilidad en los procesos es una de nuestras fortalezas y la marca Gusto del Sur, que cumple su segundo aniversario desde su constitución, es reflejo de todo ello”, ha abundado el Secretario General.

Angie Moreno, Delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, ha destacado que “iniciamos la cuenta atrás para la tercera edición de Auténtica, un proyecto que desde el Ayuntamiento hemos apoyado desde sus inicios porque representa perfectamente nuestra visión de futuro. La gastronomía es hoy el segundo motivo por el que los viajeros eligen Sevilla, fruto de la riqueza cultural y las tradiciones culinarias heredadas de múltiples civilizaciones. Nuestro tapeo nos hace únicos en el mundo, convirtiendo a Sevilla en el lugar ideal para acoger un congreso como Auténtica, que posiciona a la ciudad como un polo de talento y oportunidades”.

Durante el acto de presentación, Álvaro Guillén, Presidente de LANDALUZ, ha explicado que “lo que comenzó como una idea en un restaurante de Sevilla se ha convertido en una realidad que hoy posiciona a la industria agroalimentaria andaluza como la más grande de España y un referente mundial. Esta industria dinámica genera más del 20% del empleo en el sector agrario, y desde LANDALUZ, que agrupa al 70% de esta producción, siempre hemos apoyado este proyecto que trasciende la idea de una feria tradicional. El evento ofrece a muchos productores la oportunidad de presentar sus últimas novedades y consolidar su presencia en un evento único en su género”.

Jaime Martínez, Director General en Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha subrayado que “a Andalucía le hacía mucha falta una feria de este tipo, donde aunamos la parte comercial y valorizamos la producción que se hace desde Andalucía, el mimo y el cuidado, para que el resto de España se nutra de nuestras producciones. Pensábamos que fuera de España había el mismo volumen de producción, pero nos hemos dado cuenta de que no. España lidera en este ámbito y este es el momento de reivindicarlo, a nivel geopolítico. Es muy importante, en este sentido, concienciar a nuestro potencial mercado de lo bien que lo estamos haciendo, a pesar de las dificultades geopolíticas que estamos sufriendo”.

A su vez, Manuel Bueno, Director de Auténtica, ha puesto en valor que “Auténtica no es una feria más de alimentos y bebidas; aquí entendemos que un producto gourmet no debe ser caro, sino auténtico, con una historia que lo respalde. Este año, el Congreso de Auténtica reunirá a más de 250 expertos en 6 escenarios paralelos donde se debatirán las últimas tendencias del sector. Con más de 300 firmas expositoras y una asistencia que se espera supere los 10.000 visitantes, un 20% más que en ediciones anteriores, la feria consolida a Andalucía como la región gastronómica de referencia y atrae público de toda la península”.

Donde las ideas se cocinan: así será Auténtica Congress 2025

Dentro de la agenda de contenidos de Auténtica 2025, el Auténtica Congress se posiciona como un espacio clave para el intercambio de conocimiento e innovación en torno a los alimentos premium gourmet. Con la participación de más de 250 expertos, el congreso reunirá a destacados chefs andaluces que representan la excelencia culinaria de la región. Entre ellos, estarán Dani García (Smoked Room Madrid**, Smoked Room Dubái*, Grupo Dani García), Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma**), Benito Gómez (Bardal**), Marcos Granda (Skina**), Pedro Aguilera (Mesón Sabor Andaluz*), Juanjo Mesa (Radis*) o Pedro Sánchez (Bagá*), entre otros, quienes mostrarán la riqueza y diversidad de la cocina andaluza como estandarte del producto con origen mediterráneo.

Foto de Família. Presentación Auténtica 2025 en Sevilla

De esta forma, la agenda del evento se estructurará en torno a diversos espacios temáticos que abordarán los retos y oportunidades del sector desde múltiples enfoques, con el propósito de dar respuesta a las inquietudes y necesidades que tienen los profesionales de cada segmento de la industria. Entre ellos destacan el Culinary Fest by Gusto del Sur, con chefs de prestigio compartiendo técnicas y creatividad; y el Foro de la Gran Distribución y el Retail, centrado en sostenibilidad y nuevos modelos de consumo, y que contará con representantes de firmas como Mercadona, Eroski, Alcampo, Grupo Uvesco, Covirán y Grupo MAS.

Completan la propuesta el Summit de Directores de Compras, dirigido a responsables de aprovisionamiento del canal alimentación; el Gastromarketing Forum, dedicado a las últimas tendencias en comunicación, marketing y estrategia comercial en el ámbito gastronómico; el Horeca Forum, enfocado en el futuro del canal Horeca; y las Aulas Degusta, con experiencias de degustación de producto en vivo. Como gran novedad, se suma este año el Foro Sin Filtro, impulsado junto a Montagud Editores, un espacio libre y crítico que reflexionará sobre el papel transformador de la alta gastronomía.

Auténtica Premium Food (evento de NEBEXT - Next Business Exhibitions en colaboración con la Junta de Andalucía) cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los Fondos Europeos FEDER y el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, Landaluz, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como de las principales patronales del sector.

