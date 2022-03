"La Unión Europea nos ha traído más de 60 años de paz"

Ana Juárez Hernández (Sevilla 1970) se trasladó de Sevilla capital a Bruselas, donde lleva viviendo 23 años, desde 1999. Funcionaria de la dirección general de comunicación de la Comisión Europea, ha dirigido el diseño del recién abierto nuevo centro de información de la Unión Europea (Experience Europe) que explica al ciudadano de forma interactiva las entrañas de la administración comunitaria. En esta ciudad rodeada por un hermoso bosque y con carriles bici aprendió a pedalear para cumplir su sueño, todavía incompleto, de llegar en ciclo al trabajo. Licenciada en Derecho (US) y en Ciencias Políticas (UNED), adora la comunicación. Vive feliz con su marido y su hijo de 13 años en Bruselas. Es Multilingüe: habla inglés, francés, italiano y un poco de alemán, y su hijo trilingüe (español, inglés y francés). Su mayor afición es viajar y preparar el viaje. Le encanta Italia y Francia.

–¿Cómo llega una andaluza al corazón de la Comisión Europea?

–Cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Sevilla me atraía el Derecho Internacional y al terminar tuve la oportunidad de irme de Erasmus a Estrasburgo gracias a Mari Cruz Arcos Vargas, profesora del departamento de Derecho internacional y una de las personas que más ha fomentado el europeísmo en la Universidad de Sevilla. Después de ese año en Estrasburgo, que supuso una perspectiva de vida única a nivel, personal, académico y profesional, me dieron una beca en la Comisión Europea en Bruselas y tuve claro que quería quedarme allí, donde conocí a la persona que hoy es mi marido (risas).

–La Comisión Europea le ha premiado por sus 20 años de trabajo

–Sí, recientemente he recibido una medalla por mis 20 años de trabajo en la Comisión y siempre con una motivación muy alta. Una de las ventajas de este empleo es que te puedes mover por las diversas direcciones generales. Yo empecé en investigación, seguí en cooperación al desarrollo, saqué las oposiciones en investigación socioeconómica, y desde hace 10 años estoy en la dirección de comunicación, que divulga lo que hace la Comisión adaptando el mensaje a los 27 estados miembros.

–¿La conciliación familiar se aplica en la Comisión?

–Hay conciliación y la comisión es muy buen empleador en ese sentido. La jornada laboral es de ocho horas: de 8.30 a 17.30, con media hora para comer. Hay flexibilidad en el horario. En mi caso el número de horas es superior, pero es debido a mayor nivel de responsabilidad. Con la Covid hemos estado la mayoría del tiempo de tele-trabajando y la conciliación desde casa a veces puede resultar más difícil.

–¿Conocen los ciudadanos españoles el papel de la Comisión Europea?

–Desgraciadamente se sabe poco. Hay un enorme trabajo de fondo en la Comisión que es poco conocido, pese a lo mucho que se hace. El último Eurobarómetro de España de 2021, que elaboramos en nuestra dirección general, desvela que el nivel de confianza de los españoles hacia las instituciones de la Unión Europea es del 52% (superior a la media europea del 48%) y que el 84% se sienten europeos (frente a un 74% de la media europea). Desde que entramos en la Unión Europea en 1985 el desarrollo de España ha sido exponencial y, sin embargo, hay poco conocimiento de lo que se hace. Cuando hay que echarle la culpa a alguien Bruselas es el chivo expiatorio de todos los gobiernos nacionales.

–Para mejorar el conocimiento ciudadano se ha abierto un nuevo centro de información en Bruselas cuyo diseño ha dirigido

–Sí, el 9 de febrero se abrió el centro tras varios años de trabajo creativo, intenso y fascinante con un equipo de doce personas y el asesoramiento de escenógrafos. Es una exposición permanente que informa al ciudadano sobre el trabajo, prioridades y políticas de la Unión Europea. Explica los acuerdos que toman los 27 estados soberanos sobre principios generales que impactan sobre los ciudadanos. En el contenido “Momentos inesperados”, un ascensor que lleva al visitante por décadas a través de músicas y fotos, he puesto mi sellito de sevillana: una foto de Curro de la Expo92 en la década de los 90.

–La idea es montar centros divulgativos de este tipo en las capitales de cada país...

–Sí, lo vamos a hacer en todos los estados miembros. En España, habrá uno en Madrid para 2024-2025. Lo interesante es que es interactivo y basado en las nuevas tecnologías. Está gustando mucho la plataforma Meet the President donde la presidenta responde en un vídeo a preguntas personales. También hay realidad virtual y se muestran las seis prioridades políticas de la Comisión de una forma cercana. Por ejemplo, hay videos como la vida de un ciudadano europeo donde se explica cómo las regulaciones de la UE garantizan aspectos cotidianos de la vida del ciudadano europeo como la calidad en la comida y el agua, los juguetes y comercio seguro...todo lo que se está haciendo que tiene un impacto en el ciudadano.

–Explique algunos aspectos que debería conocer el ciudadano sobre la Unión Europea

–Que los Tratados de la Unión Europea tienen primacía sobre el derecho nacional. Polonia y Hungría no aceptaban la supremacía jurídica del tratado sobre sus constituciones y leyes y han perdido un recurso en el tribunal de Justicia de la UE. Europa acuerda regulaciones sobre materias clave, no solo da ayudas. Por ejemplo, el control de calidad para los productos que consumimos en Europa. Es un marco jurídico que se ha adoptado y que nos protege en muchos campos por ejemplo, la protección de datos, el roaming, el mercado único, la libre circulación ... y para mí personalmente los valores comunes como la democracia y el estado de derecho que ha tenido su colofón con los más de 60 años de paz que hemos vivido, una cuestión clave viendo ahora lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania. España ha tenido fondos estructurales y de cohesión que otros países no han tenido, y en términos generales ha usado muy bien esos fondos para infraestructuras.

La Comisión propone a los estados miembros la legislación, pero al final son los estados miembros, y el Parlamento europeo, elegido por los ciudadanos europeos, los que tienen el poder legislativo y hacen las enmiendas a las propuestas de la Comisión. Es una difícil combinación de esfuerzos en la que se debe calibrar los intereses de todos los ciudadanos europeos y a veces todo este proceso no es fácil explicar.