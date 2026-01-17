Alejandro Astola, cantante: "Siempre he sido un niño de guitarra, cuaderno y habitación"

Alejandro Astola va más allá de Fondo Flamenco y también del dúo que formó con Diego El Ratón. Lo demuestran sus miles de composiciones al amor, al desamor, a los vaivenes del día a día, a los reves de la vida e incluso a temas cargados de protesta como la libertad palestina. A este verso libre de la música que busca divertirse componiendo como si fuera un niño, también lo avala la gira que arrancará mañana en Sevilla y que ha agotado siete fechas en diferentes salas de la ciudad, como parte de la programación del festival Insólito. Propone un concierto en el que todo está por hacer, a la antigua usanza y en el que las reacciones del público interpretarán un papel decisivo. También visitará Málaga (20 y 21 de febrero), Granada (17 de abril) y Córdoba (15 de mayo).

Pregunta.Arranca gira mañana con siete días vendidos en Sevilla antes de partir a otras ciudades. ¿Podría considerarse un profeta en su tierra?

Respuesta.Empecé muy joven y nunca me sentí así. Es cierto que de un tiempo a esta parte, tanto como Astola y Ratón como con la gira de regreso de Fondo Flamenco, he empezado a sentirme bastante arropado. Y ahora he comenzado una etapa tan nueva que haber vendido siete fechas no te hace sentir profeta, pero sí querido.

P.Ha sufrido una lesión en la mano justo antes de empezar, ¿cómo está?

R.Nadie sabe muy bien qué me ha pasado y esa la mayor dolencia que tengo. Mi planteamiento era pasar la primera parte de enero ensayando todos los días, encerrado en mi casa y haciendo canciones. Esa es la película que se monta uno en la cabeza, pero cuando la vida viene con su realidad y te da un bofetón también te pone las prioridades claras. De la mano estoy mal, pero todo lo demás va muy bien y tengo que valorarlo. Aunque coja poco la guitarra, se ha convertido en un refugio.

P.¿Cómo repensar una gira cuyo nombre es Mi guitarra y yo? Por lo pronto, ha incorporado al músico Sergio Gallardo.

R.Pensé en anularlo todo y mandarla al garete porque las cosas no iban a salir como quería. Después de madurarlo, hay que ser agradecido. La gente va a escuchar mis canciones, no importa tanto cómo se toquen, sino que las cante y que estén bien. La gira se llamará Mi guitarrista y yo y no pasa nada, porque el guitarrista en cuestión no es un cualquiera. Es un amigo de toda la vida, que grabó todos los discos de Fondo Flamenco... es como una extensión de mis manos.

P.¿Cómo será el repertorio?

R.Pues un poco distópico dentro del mundo de la música, porque la gente suele ir a los conciertos a cantar valga la contradicción. He dejado claro que no voy a tocar nada de lo anterior. El público escuchará cinco canciones que ya he sacado y el resto serán composiciones que no he publicado. Quiero recuperar esa manera antigua de presentarse al público y de crear un disco poniéndolo en la palestra. Sacar lo que uno tiene en la libreta y, según la reacción del público, confeccionar un álbum u otro.

P.¿Da vértigo desconocer la reacción del oyente?

R.Sí, pero hay a quien le gustan las alturas y hay a quien no... a mí me encantan.

P.Lleva más de 25 años componiendo canciones y afirma en Soy Alejandro Astola que “sigue sin aburrirse del proceso”.

R.Respeto cómo trabajan los demás, pero veo a muchos artistas que se separan de su grupo y, en solitario, siguen interpretando las canciones de la banda. Hay gente que lleva una decena de discos y sigue cantando los del primero... yo creo que te debes a tu público, pero también a tu arte y a tu proceso. He encontrado la fórmula de que cada 10 años me aburro del pasado, me quito la piel y me vuelvo a convertir en otro. Me renuevo, me libero de la carga y pienso: ahora qué hago. Esas dudas me ilusionan, porque puedo cambiar y ser quien quiera.

“Hay artistas que llevan una decena de discos y siguen cantando los del primero"

P.En Soy Alejandro Astola también reflexiona sobre “dejar de interpretar el personaje que sin querer todos nos creamos”.

R.He sido una persona más introvertida de lo que puede parecer, pero la vida me ha obligado a la exposición pública. Siempre he sido un niño de guitarra, cuaderno y habitación. Realmente lo que me gusta es escribir canciones.

P.¿Se ha perdido muchas veces por culpa de este personaje?

R.Sí. Me he escondido tras pelo, tras barba, tras muchas cosas y creo no eran más que corazas.

P.¿Y en qué momento está ahora?

R.Como decía mi amigo Albertucho en Uróboros, que es el símbolo de una serpiente que se muerde la cola, estoy en el final de algo y en el principio de nuevo. Compongo desde la paz, sin pretensiones, sin esperar nada de nadie y sin hacer lo que esperan de mí.