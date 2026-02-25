“El sector del marketing no está saturado de talento, está saturado de ruido”

Miguel Palau(Jaén, 1990) estudió en la Universidad de Jaén y ha vivido varios años en Cádiz y Reino Unido. Ha dedicado su vida profesional al marketing, y es responsable de estrategias digitales en empresas como Carrefour. Es el creador de una plataforma por la cual conecta a marcas con creadores de contenido, es decir, personas reales que crean vídeos y contenidos auténticos para redes sociales y publicidad digital.

Pregunta.–¿Desde cuándo está usted en esto del marketing?

Respuesta.–Empecé en 2008, cuando estudiaba en la Universidad de Jaén. En aquel momento me di cuenta de que la carrera que había elegido no terminaba de encajar conmigo, pero sí tenía una curiosidad enorme por cómo funcionaban los negocios digitales. Empecé de forma autodidacta a investigar, a crear pequeños proyectos y a intentar hacerlos crecer. Ahí descubrí el mundo del SEO y del marketing digital. Desde entonces no he parado: he trabajado en agencias, consultoras digitales y grandes compañías, siempre vinculado al crecimiento de negocios a través de lo digital.

P.–¿Qué se necesita para ser un buen experto en marketing?

R.–Sobre todo, flexibilidad y actitud. El marketing no es una disciplina estática: cambia constantemente. Hay que tener ganas de probar, de experimentar, de equivocarse y volver a intentarlo. Lo que funcionaba hace un año puede no servir hoy. Por eso no basta solo con la experiencia, también es clave mantenerse curioso, aprender de forma continua y entender muy bien a las personas a las que te diriges o de las que te rodeas.

P.–¿Para quién ha trabajado y en qué ha consistido su labor?

R.–He trabajado en varias agencias de marketing digital y consultoras, liderando equipos de SEO y experiencia de usuario, y colaborando con más de 50 clientes distintos. Entre ellos, marcas como Hoteles Barceló o Cetelem. Actualmente lidero el departamento de marketing digital del área de viajes en Carrefour, donde trabajamos estrategias de captación, conversión y crecimiento en entornos digitales de la marca.

P.–¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos años?

R.–El marketing siempre ha evolucionado rápido, pero lo que estamos viviendo desde 2024 y especialmente en 2025 no tiene precedentes. La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un antes y un después. Ya no hablamos solo de crear textos, imágenes o vídeos, sino de automatizar procesos, optimizar flujos de trabajo y tomar mejores decisiones. La IA se ha convertido en un compañero más del día a día, no en un sustituto, sino en una herramienta que multiplica la productividad.

P.–Me imagino que el comercio electrónico ha cambiado las reglas.

R.–Totalmente. El comercio electrónico es hoy uno de los motores de la economía. Muchos negocios físicos han cerrado por no saber adaptarse o por no tener presencia digital. Hoy en día, estar online ya no es una opción, es una obligación si se quiere construir una estrategia sostenible a medio y largo plazo. No se trata solo de vender por Internet, sino de existir en la mente del consumidor.

P.–¿Cómo ha cambiado o cambiará la relación de las empresas con los clientes?

R.–Cada vez es más digital y más directa. Muchas veces ya ni hablamos con nadie: entramos en una web, contratamos un servicio o compramos un producto desde el sofá de casa. Esto va a ser lo normal para las nuevas generaciones, que son nativas digitales. El reto para las empresas es generar confianza y cercanía incluso sin contacto humano directo.

P.–¿Y qué retos tiene el sector? ¿Está saturado?

R.–El sector no está saturado de talento, está saturado de ruido. Hay muchos impactos, muchos mensajes y mucha competencia. El gran reto es diferenciarse, ser auténtico y aportar valor real. Las marcas que sigan haciendo “más de lo mismo” lo tendrán muy complicado. Las que entiendan a su audiencia y comuniquen con creatividad y honestidad, seguirán creciendo.

P.–Usted ha ideado un proyecto de marketing muy original. ¿De qué se trata?

R.–Hicari es una plataforma que conecta a marcas con creadores de contenido UGC, es decir, personas reales que crean vídeos y contenidos auténticos para redes sociales y publicidad digital. No son influencers, no es necesario que tengan seguidores ya que el contenido se crea y produce para las marcas. La idea nace de una necesidad muy clara: las marcas necesitan contenido cercano y creíble, y hay muchísimo talento ahí fuera que quiere crear, pero no sabe cómo llegar a las empresas. Hicari hace de puente entre ambos mundos.

P.–Pero eso lo puede hacer la inteligencia artificial ¿no?

R.–La inteligencia artificial puede ayudar, pero no sustituye a las personas. Puede generar vídeos o textos, sí, pero le falta algo clave: la autenticidad. El contenido en vídeo UGC funciona porque conecta emocionalmente, porque es real, imperfecto y humano. La IA es una herramienta fantástica para apoyar el proceso, pero la creatividad, edición y la credibilidad siguen estando en las personas.