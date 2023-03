El Gobierno escenifica su fractura en el pleno del Congreso ante la reforma del 'solo sí es sí'

El PSOE y Unidas Podemos han escenificado este martes su fractura en el pleno del Congreso ante la reforma de la ley del solo sí es sí, iniciativa socialista apoyada por el PP que ha roto al bloque de la investidura y que ha generado un agrio debate en el hemiciclo.

"Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos", "dejen la hipérbole y hablemos de soluciones, es lo maduro y lo serio. Cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia, no importa el con quién, sino el para quién", ha manifestado desde la tribuna la portavoz socialista, Andrea Fernández.

En la bancada del Gobierno solo había este martes dos ministras: la titular de Igualdad, Irene Montero, y la líder de su partido, Unidas Podemos, y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que han escuchado juntas cómo la mayoría del hemiciclo apostaba por elevar las penas de la ley tras más de 700 rebajas de condenas a agresores sexuales.

Los defensores de la reforma socialista han subrayado la necesidad de dar respuesta a la alarma social y al dolor causado a las víctimas y han reprochado a Unidas Podemos sus críticas a los jueces que rebajan condenas.

Frente a ellos, los portavoces que han rechazado la propuesta han advertido de que elevar las penas de las agresiones sexuales cuando haya violencia o intimidación supone volver "al Código Penal de La Manada".

"El PSOE asume la responsabilidad de modificar esta ley"; "No está funcionando adecuadamente y por tanto hay que modificarla, hay que ser consecuentes, hay que ser responsables", ha manifestado Andrea Fernández tras pedir perdón a las víctimas y reivindicar la "hoja de servicios" de las socialistas en favor del feminismo.

Desde Unidas Podemos, Lucía Muñoz ha llamado a todas las feministas a "inundar" este 8 de marzo las calles para "decirles alto y claro a los fascistas" que no van a permitir que se les arrebaten sus derechos y "gritar alto y claro que solo sí es sí".

"Este fue el grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan", ha advertido al PSOE, que "le están dando la espalda a todas las mujeres de este país".

A pesar de su apoyo a la toma en consideración de la iniciativa socialista, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo, ha asegurado que la reforma es "una derogación por el propio Gobierno" de una ley impulsada por él mismo: "Estamos ante una enmienda a la totalidad de Pedro Sánchez a su propia coalición".

Para Gamarra, la única razón por la que el PSOE ha presentado esta reforma es por la "alarma electoral" y ha trasladado la "responsabilidad" de los efectos de la ley a "aquellos que con su voto la respaldaron e hicieron que llegara al BOE".

Vox ha optado por la abstención. Su portavoz, Carla Toscano, ha apostado por "derogar entera" la ley del solo sí es sí y ha asegurado que el Gobierno "ha perdido toda la autoridad para hablar de las mujeres" porque las han dejado "más desprotegidas que nunca".

Toscano también se ha dirigido a los diputados del PP, a quienes ha llamado "pagafantas" por "comprar toda la basura ideológica de la izquierda".

Se han sumado al sí a la reforma Ciudadanos, PNV, PDeCat y formaciones del grupo mixto como Coalición Canaria y PRC.

Junto a Unidas Podemos se han mantenido en el no ERC, EH Bildu y la CUP, mientras que JxCAT, Más País y Compromís han optado por la abstención.

Desde ERC, Pilar Valluguera ha lamentado que "las mujeres no se merecen" la división escenificada por el Gobierno un día antes del 8M y ha avisado de que la reforma "no va a parar ninguna revisión de condenas", aunque salga adelante. Bel Pozueta, de Bildu, ha alertado además de que "acabar con la violencia machista no es tan fácil como imponer penas más altas".

El PNV se ha mostrado convencido de que es necesario dar respuesta a la "conmoción" y a la "perplejidad" de las víctimas, y su portavoz, Mikel Legarda, ha apostado por buscar "la mejor solución técnica a un problema real que no entiende de relatos", más allá de "sectarismos estériles" y debates sobre "cuál es el feminismo verdadero".

En la misma línea, Sara Giménez (Cs) ha defendido tanto la norma como la necesidad de su reforma, por trámite de urgencia, mientras que Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha pedido "perdón" por la ley y ha exigido también que su reforma se apruebe "cuanto antes".