Azcón tira de Ayuso y dice que Aragón será la puerta de salida de Sánchez

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, afirmó ayer que en estas elecciones se vota por Aragón, pero “también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez”, durante su intervención en un acto público celebrado en el Cine Palafox de Zaragoza, y que tuvo como invitada especial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso.

El candidato del PP incidió en la necesidad de que se le dé al presidente “un empujón, un empujón democrático para cambiar este país, empezando por nuestra comunidad autónoma”, lo que evidencia que, a diferencia de Guardiola, no le hace ascos a españolizar las elecciones y no solo a centrarlas en la comunidad.

Azcón defendió el “modelo de prosperidad” y de “generación de riqueza” de su partido ante la situación que atraviesa el país, donde “la democracia se está deteriorando”, como ocurrió “en Venezuela”, al dividirse el país y enfrentar “a unos con otros”.

Al respecto, consideró que, actualmente, a la Comunidad las inversiones vienen “todas de golpe”, hasta 75.000 millones de euros en “poco más de dos años”, ha cifrado, algo que encaja en “el modelo del Partido Popular”, que es el de la “prosperidad” y de la “generación de riqueza”.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “España se está convirtiendo en un Ave con un menú de cafetería en cinco idiomas que no funciona”. Ayuso pronunció un discurso en clave nacional en la capital aragonesa, con multitud de referencias a la actualidad política española.

Con su metáfora del Ave, se refirió a que en el país se está introduciendo “poquito a poco” la idea de “nación de naciones” y que “lo que ocurra en una región no sea cosa de la otra”. “Para que nos metan por la espalda –ha continuado– la financiación, que por supuesto es un soborno, es ilegal y es algo insostenible”, destacó la presidenta del Ejecutivo madrileño.

Sánchez habla del PP como la "puerta de entrada" de la ultraderecha

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropó a la candidata socialista, Pilar Alegría y arremetió contra el popular Jorge Azcón que, según el presidente del Ejecutivo, lejos de ser el “dique de contención de la ultraderecha” es “su puerta de entrada al Gobierno de Aragón”.

En un mitin al que asistieron en un hotel de Huesca unas 1.500 personas, Sánchez apeló a esas personas que en las próximas elecciones van a votar a Azcón: “no vaya a ser que gobierne la ultraderecha”, dijo. La ultraderecha, para Sánchez, tiene tres papeletas: PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, y “solo una puede frenarla: la del PSOE”.

Y no sería la primera vez, ha recordado, que Alegría gana a Azcón, ya que ambos se enfrentaron como cabeza de lista a las elecciones municipales de Zaragoza en 2019 y venció la socialista, y por ese motivo, vaticinó Sánchez, “la atacan y la insultan, porque la temen y porque odian lo que representa”.

Sanchez apeló a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general a tener orgullo por lo conseguido, en este caso en como la subida del salario mínimo interprofesiona, la revalorización de las pensiones al IPC o un marco laboral con más derechos.