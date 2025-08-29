TRÁFICO
Detenido en Francia uno de los agresores de Torre Pacheco por saltarse la orden de no salir de España

Este joven marroquí de 20 años puesto a disposición de agentes de la Policía Nacional en la frontera

Imagen de los incidentes en Torre Pacheco.
Imagen de los incidentes en Torre Pacheco. / EFE
Agencias

Madrid, 29 de agosto 2025 - 18:16

La policía francesa ha detenido a uno de los implicados en la agresión al vecino de Torre Pacheco (Murcia) que derivó en varios días de altercados el pasado mes de julio; el joven marroquí se saltó la orden de prohibición de salida de España y ha sido devuelto en la frontera.

Según han confirmado fuentes policiales, este joven fue detenido en Francia y puesto a disposición de agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo con el país galo. Acto seguido, pasó a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad.

Se trata de un marroquí de 20 años arrestado a mediados de julio en Rentería (Guipúzcoa) por su relación con la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco a la que siguieron varios días de disturbios de carácter racista contra la población inmigrante. Otros dos jóvenes fueron detenidos por la agresión.

