Once provincias en España, al 90% de su capacidad de agua embalsada tras el tren de borrascas

Los embalses de España han alcanzado el 77,3% de su capacidad total, tras registrar el segundo récord histórico consecutivo en el incremento semanal de reservas hídricas. Según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica, los pantanos españoles almacenan actualmente 43.341 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, sobre una capacidad total de 56.043 hm³. El tren de borrascas que continúa atravesando la Península Ibérica ha provocado un aumento de 5.634 hm³ en solo siete días, lo que representa un incremento del 10,1% de la capacidad total y constituye el segundo mayor registro semanal de los últimos 30 años.

La situación actual supone una mejora considerable respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la reserva hídrica se situaba en el 58,1%, y también frente a la media de la última década, que ronda el 53,5%. El crecimiento registrado durante esta última semana supera incluso el récord que se había establecido a comienzos de febrero, cuando las lluvias asociadas a la borrasca Leonardo impulsaron la reserva por encima de los 4.500 hm³ en siete días. Desde que existen registros semanales, en 1988, solo episodios muy puntuales habían alcanzado cifras similares, como el de enero de 2010, que hasta ahora ostentaba el máximo histórico.

El impacto del tren de borrascas ha dejado registros excepcionales en buena parte del territorio nacional. Las precipitaciones continuadas han permitido que prácticamente todas las cuencas hidrográficas del país se encuentren en niveles muy elevados, con la mayoría superando el 70% de su capacidad a fecha de 9 de febrero de 2026. Este fenómeno meteorológico ha generado una situación de bonanza hídrica que contrasta notablemente con los periodos de sequía que España ha experimentado en años anteriores.

Situación por cuencas hidrográficas: las mejor y peor situadas

La reserva hídrica se mantiene en niveles muy elevados en prácticamente todo el país, aunque con diferencias significativas entre las distintas demarcaciones. A la cabeza se sitúa la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras, que alcanza el 95,2% de su capacidad, seguida de Galicia Costa con un 94,88% y las cuencas internas de Cataluña con un 92,17%. El País Vasco interno registra un 90,48%, mientras que el Cantábrico Occidental se encuentra al 89,59% y el Cantábrico Oriental al 86,30%.

Las grandes cuencas hidrográficas mantienen igualmente una situación sólida. El Miño-Sil alcanza el 84,92% de su capacidad, el Guadiana se sitúa al 84,54%, el Tajo al 79,29%, el Duero al 76,79%, y tanto el Ebro como el Guadalquivir rondan el 74%. En el extremo opuesto, aunque con tendencia positiva, se encuentra la cuenca del Segura, que alcanza el 39,39% tras crecer más de ocho puntos porcentuales, mientras que el Júcar se sitúa en el 57,27% con una subida más moderada del 2,9%.

Incrementos semanales por demarcaciones

Todas las cuencas hidrográficas han registrado incrementos durante la última semana, algunos de ellos realmente significativos. El mayor aumento se ha producido en el Guadalete-Barbate, con una subida del 16,11%, seguido del Guadalquivir con un incremento del 15,29% y el Guadiana con un 13,10%. También destacan los aumentos del Duero, que ha crecido un 12,43%, y de la cuenca Mediterránea Andaluza, con un 12,27%.

Por su parte, el Ebro ha experimentado una subida del 5,5%, el Júcar del 2,9%, el Cantábrico Oriental del 1,4%, mientras que Cataluña ha aumentado un 0,6% y Tinto, Odiel y Piedras un 0,4%. Estos datos reflejan que, aunque con diferentes intensidades, el efecto de las borrascas ha sido generalizado en todo el territorio nacional, contribuyendo a la recuperación de las reservas hídricas en todas las demarcaciones.

Andalucía encadena diez semanas consecutivas de incremento

Los embalses andaluces se encuentran al 76,05% de su capacidad este martes, con 8.429 hectómetros cúbicos almacenados sobre una capacidad total de 11.084 hm³. Esto supone un ascenso de 1.639 hm³ respecto a la semana anterior tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, encadenando así diez semanas consecutivas aumentando sus reservas. Los pantanos andaluces registran 34,66 puntos porcentuales más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 41,39% con 4.588 hm³, y más de 37 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.256 hm³.

Esta situación excepcional ha obligado a las autoridades a iniciar desembalses controlados en varios puntos del territorio nacional para evitar riesgos de desbordamiento. El embalse de La Serena, el de mayor capacidad de España y el tercero más grande de Europa, iniciaba este lunes 9 de febrero el desembalse controlado de agua tras abrir cuatro compuertas de la presa a las 12.00 horas, con un caudal aproximado de 180 metros cúbicos por segundo, tras superar el 92,6% de su capacidad.

Desembalses controlados en Madrid y otras comunidades

En la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II se encuentra desembalsando las presas de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, Pedrezuela, El Vado, Manzanares el Real y La Jarosa. Los 13 embalses que gestiona el Canal superan actualmente el 83% de su capacidad, lo que ha hecho necesario activar los protocolos de desembalse preventivo para garantizar la seguridad de las infraestructuras y las poblaciones situadas aguas abajo.

Estos desembalses controlados forman parte de la gestión ordinaria de las presas cuando alcanzan niveles elevados y no suponen ningún riesgo para la población, siempre que se realicen de forma planificada y coordinada con las autoridades competentes. Las compañías hidroeléctricas y los organismos de cuenca están trabajando de manera conjunta para optimizar el aprovechamiento del agua almacenada, garantizando tanto el suministro futuro como la seguridad de las infraestructuras.

Qué son los embalses y su importancia en el sistema hídrico español

Los embalses o pantanos son infraestructuras hidráulicas diseñadas para almacenar agua mediante la construcción de presas que retienen el caudal de ríos y arroyos. En España, el sistema de embalses desempeña un papel fundamental en la gestión de los recursos hídricos, permitiendo regular el suministro de agua para consumo humano, riego agrícola, producción de energía hidroeléctrica y mantenimiento de caudales ecológicos. La capacidad total de los embalses españoles se sitúa en 56.043 hectómetros cúbicos, distribuidos en cientos de presas a lo largo de las diferentes cuencas hidrográficas del país.

El seguimiento semanal de los niveles de los embalses que realiza el Ministerio para la Transición Ecológica permite evaluar la disponibilidad de recursos hídricos y tomar decisiones sobre la gestión del agua en situaciones tanto de abundancia como de escasez. Los datos históricos, que se remontan a 1988, permiten contextualizar la situación actual y compararla con episodios pasados, facilitando así la planificación hidrológica a medio y largo plazo.

¿Por qué es importante el incremento de las reservas hídricas?

El aumento de las reservas hídricas tiene múltiples implicaciones positivas para el conjunto del país. En primer lugar, garantiza el suministro de agua potable para la población durante los meses de menor precipitación, especialmente durante el periodo estival. En segundo lugar, asegura el agua necesaria para la agricultura, sector que consume aproximadamente el 80% de los recursos hídricos en España y que resulta fundamental para la economía nacional.

Además, el incremento de las reservas permite aumentar la producción de energía hidroeléctrica, una fuente renovable y limpia que contribuye a la transición energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, los niveles elevados en los embalses facilitan el mantenimiento de caudales ecológicos en los ríos, beneficiando a los ecosistemas fluviales y la biodiversidad asociada.

¿Qué diferencia hay entre hectómetro cúbico y otras medidas de volumen?

Un hectómetro cúbico (hm³) equivale a un millón de metros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo, 1.000 millones de litros. Esta unidad de medida se utiliza habitualmente para expresar grandes volúmenes de agua, como los almacenados en embalses y presas. Para hacernos una idea, un hectómetro cúbico de agua sería suficiente para llenar aproximadamente 400 piscinas olímpicas o para abastecer a una ciudad de 100.000 habitantes durante varios meses.

En el caso de España, la capacidad total de 56.043 hm³ representa un volumen extraordinario que permite al país contar con una infraestructura hidráulica robusta, capaz de hacer frente tanto a periodos de sequía como de abundancia de precipitaciones. La actual reserva de 43.341 hm³ supone que más de tres cuartas partes de esta capacidad están siendo utilizadas, una situación que no se registraba desde hace varios años.

¿Cuánto tiempo puede durar esta situación de abundancia hídrica?

La duración de la actual situación de abundancia hídrica dependerá fundamentalmente de la evolución meteorológica en los próximos meses. Si las precipitaciones continúan siendo abundantes durante la primavera, los niveles podrían mantenerse elevados incluso durante el verano. Sin embargo, si las lluvias cesan y las temperaturas aumentan significativamente, el consumo para regadío y el incremento de la evaporación podrían reducir gradualmente las reservas.

Los expertos en hidrología señalan que, aunque la situación actual es muy favorable, no debe generar complacencia en la gestión del agua. España es un país con una gran variabilidad climática, donde periodos de abundancia pueden alternarse con episodios de sequía en plazos relativamente cortos. Por ello, resulta fundamental mantener políticas de uso eficiente del agua y continuar invirtiendo en infraestructuras que permitan optimizar el aprovechamiento de este recurso vital.