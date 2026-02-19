La nueva DAO de la Policía contacta con la víctima para ponerle protección policial

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, ha contactado con la denunciante de un delito de abuso sexual para ofrecerle protección policial.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la víctima ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

El abogado de la denunciante de la agresión sexual ha agradecido en una entrevista a la DAO interina, Gema Barroso, por haber atendido a su cliente con "mucho tacto y empatía" y por haberla animado "a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias".

"Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto", ha destacado respecto a la reacción de Barroso.