Sánchez pide al PP que "no estorbe con la ultraderecha" y Gamarra replica que copie las medidas de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, que aclare si van a "apoyar" al Ejecutivo con asuntos como el plan para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania o van a "continuar estorbando con la ultraderecha".

Sánchez ha hecho estas declaraciones este miércoles durante la sesión de control al Gobierno, un día antes de la primera reunión que mantendrá con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su ratificación en el Congreso extraordinario del partido celebrado el pasado fin de semana.

"Nos gustaría saber si van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses como hicieron durante estos dos años de legislatura", le ha dicho Sánchez a Gamarra, que sigue ejerciendo la labor de control al presidente del Gobierno en el Congreso ante la ausencia de Feijóo, que no es diputado.

Réplica de Cuca Gamarra

Gamarra, que acaba de ser nombrada coordinadora general del PP, ha preguntado a Sánchez "qué futuro espera a la sociedad española" cuando según el Banco de España vamos a crecer este año un 4,5%, "casi un punto por debajo de lo esperado", y hay una inflación estimada del 10% "para muchos meses".

Un escenario "francamente difícil" que, en su opinión, Sánchez "ignora y obvia". "Parece que no quiere ver que las familias no llegan a final de mes, que no pueden llenar los depósitos de gasolina y que hacen lo imposible por no encender la luz por miedo a las facturas", ha declarado.

Sánchez le ha respondido que el Gobierno "se hace cargo de las dificultades de las familias y las pequeñas y medianas empresas", pero le ha recordado que hay "una guerra que está sufriendo Europa" y que "estamos atravesando una pandemia". "La cuestión no es tanto la guerra y la pandemia, sino cómo respondemos a la guerra y la pandemia, si actuamos o no actuamos, y en su caso si continúan estorbando o empiezan a ayudar al Gobierno de España, que es ayudar a su país", ha añadido.

En este punto, ha reprochado al PP que no presentara "ninguna propuesta" al plan aprobado por el Gobierno con medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, pendiente de su convalidación en el Congreso, y ha solicitado de nuevo el apoyo de todos los grupos para ello.

La portavoz del PP le pide que escuche a Feijóo

Gamarra le ha reprochado que "siempre encuentre culpables pero no busque soluciones" y que "olvide a las regiones más castigadas para favorecer a las que le ayudan a mantenerse en La Moncloa". "Vive realmente en una situación paralela, la agenda del Gobierno va por un lado y la realidad y agenda de los españoles va por otro", ha asegurado.

Además, le ha dicho a Sánchez que "hay otra manera de gobernar" y por eso ha pedido que "escuche" el jueves a Feijóo durante la reunión "y haga las dos cosas que sabe hacer bien: copiar y rectificar". "Copie las propuestas que le va a plantear el PP y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina", ha apuntado.

Ante esto, Sánchez ha replicado que "hay otra manera de gobernar sin duda", ya que cuando el PP está en la oposición pide "bajar todos los impuestos" pero cuando gobierna "suben hasta 50 impuestos".