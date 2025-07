Yolanda Díaz acusa al PP de "azuzar a la extrema derecha": "Vox no es un partido de Estado"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de estar "azuzando a la extrema derecha", que en su opinión es quien está detrás de los disturbios en la localidad murciana de Torre Pacheco, y ha respondido al secretario general de los populares, Miguel Tellado, que "Vox no es un partido de Estado".

Así lo ha dicho en una entrevista en La hora de la 1 de TVE, en la que también ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que imponga un "cordón democrático" a los de Santiago Abascal y le ha avisado de que "desde la extrema derecha no se llega" al Palacio de la Moncloa.

"La irresponsabilidad del Partido Popular es mayúscula. No se puede decir en una entrevista, el señor Tellado, que Vox es un partido de Estado, no lo es, y lo afirmo aquí ante todos los españoles, Vox está fuera del mandato constitucional", ha sentenciado la ministra de Sumar.

Al hilo, se ha referido a los "coqueteos" del PP "con la extrema derecha", le ha pedido a Feijóo que "se aleje directamente" de ellos, y ha sostenido que "un demócrata" en una situación como la que está enfrentando el país, y con los altercados en Torre Pacheco, debe elegir "de qué lado está".

"Si el PP en nuestro país se coloca en el lado de la democracia, se acabaron las bromas. No va de cordón sanitario, va de cordón democrático, y los que están azuzando hoy a la extrema derecha es también el Partido Popular", ha añadido Díaz, lamentando que en las sesiones de control al Gobierno en el Congresos los dirigentes del PP son "muchísimo más agresivos que la extrema derecha".

Díaz ha avisado al líder del PP que "no van a ganar" el país "como sea", y que, en su opinión, "desde la extrema derecha no se llega a la Moncloa". "Esta es la responsabilidad del país, y estamos ante un proceso de cambio. Y por tanto, las gentes del Partido Popular tienen que elegir entre los dirigentes, no las gentes", ha añadido.

Vínculo entre el discurso de Vox y los altercados

Por su parte, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que existe claramente un "vinculo directo entre el discurso de odio de Vox" contra los migrantes y los acontecimientos en Torre Pacheco, criticando que el líder del PP "se pone de perfil".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha manifestado que lo que se vive en este municipio murciano es "fascismo" con "cacerías racistas" y ha denunciado que su auge viene de la "colaboración explícita" de formaciones políticas e incluso de algunos medios de comunicación. Ante ello, ha señalado que ese discurso de extrema derecha y de Vox la izquierda tiene la obligación de "reaccionar" y señalar que estas actitudes son "fascismo".

Aparte, ha dicho que Sumar no tiene inconveniente de habilitar cualquier medio legal en defensa de los derechos de las personas migrantes, pero ya han pedido que se investigue la conexión directa entre el discurso de Vox con esas "cacerías". También ha destacado la "firme voluntad de su espacio" de impulsar medidas legislativas que hagan frente a los "escuadristas" de extrema derecha y el fomento del fascismo.

"Actúese" en Torre Pacheco

Preguntada por cómo valora la rapidez del despliegue policial en Torre Pacheco para frenar los disturbios, ha respondido que el domingo estuvo "en conversación permanente con el ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, y que por lo tanto no se atreve a decir "si se actuó tarde o no".

"Lo que es verdad es que hay que actuar, soy clara y contundente", ha apuntado la vicepresidenta del Ejecutivo, mencionando a renglón seguido el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para destacar que "la ciudadanía española, con prácticamente consenso, no quiere odio".

Para la titular de Trabajo existe "un problema social" porque la inmigración "es un fenómeno complejo", si bien considera que una parte de "lo que está pasando en Torre Pacheco" se debe a "gente que está organizada y que está fomentando el odio, invadiendo la esfera penal". "Por lo tanto, con toda la contundencia lo digo, actúese", ha concluido.