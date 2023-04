El Alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla 2023, en directo

El alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla es uno de los momentos más emocionantes de la fiesta. El encendido de la portada y las calles del recinto ferial dan el pistolezado de salida a una semana en los que el cante, el baile, la comida y la bebida regarán la mayor parte de sus horas.

Cada año son más personas las que se reúnen para ver cómo se encienden la portada de la Feria, ya no solo los socios de las casetas que han estado cenando previamente en el tradicional pescaíto, sino curiosos y o feriantes que deciden hacer su propio pescaíto en casa y luego el grupo de amigos o familiares, pone rumbo a Los Remedios para ver cómo se enciende el Real por primera vez.

El 23 por la noche a las 00:00 será cuando se produzca la magia en el barrio de Los Remedios, miles de bombillas y farolillos inundarán con luz y color las calles del recinto ferial.

El 'Alumbrao' de la Feria de Abril es como la Nochevieja. Los sevillanos cenan previamente en el Real de la Feria esperando a que a las 12 de la noche se encienda la portada y el resto de la iluminación de las calles para dar inicio a la fiesta.

¿Cómo llegar a la Feria?

Para ser todo un feriante, lo primero que hay que saber es cómo llegar al recinto en el que se celebra la Feria y, según tu punto de origen, existen diferentes opciones.

El coche particular queda casi descartado porque habrá cortes en el barrio de Los Remedios para que solo los residentes puedan tener acceso directo a sus hogares o garajes. Pero si te decantas por ello, la opción más recomendable es aparcar en el parking del Charco de la Pava.

Si descartas la opción del coche particular, siempre puedes ir en transporte público, ya sea en autobús o en metro. Y aquí te dejamos toda la información que necesitas para ambas opciones.

Listado de casetas públicas de la Feria de Sevilla

Es cierto que muchas de las casetas son de socios que pagan su cuota correspondiente pero, si no tienes invitaciones para ninguna caseta o no conoces a nadie, no te desanimes, en la Feria nadie se queda fuera.

La Feria de Abril tiene casetas de libre acceso para las que no es necesario abonar ningún tipo de entrada, únicamente necesitas saber cuáles son y tus ganas de pasarlo bien. Para lo primero, te facilitamos el listado completo de casetas públicas.