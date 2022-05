Los VTC denuncian al Ayuntamiento de Sevilla por discriminación en la Feria

La asociación de VTC de Andalucía ha denunciado al Ayuntamiento de Sevilla ante la Agencia andaluza de la Competencia, al entender que sufrieron una clara discriminación con respecto al servicio del taxi durante la pasada Feria de Abril. Los representantes de los vehículos de transporte concertado exponen que en el plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento "se hace una clara distinción entre los taxis y VTC, discriminando a los últimos con diferentes medidas que otorgan a los primeros una ventaja competitiva".

Así, la entidad considera que desde el Consistorio se ha "desincentivado" el uso de VTC con "medidas logísticas y operativas que generaron inviabilidad para la prestación de servicio", con el "perjuicio evidente al usuario" y la distorsión de la competencia en el transporte de viajeros. Además, la asociación destaca que el plan no ha estado publicado en ningún documento oficial, tablón, bando ni edicto y sólo podía consultarse en la web municipal.

La primera medida que denuncian los VTC es la creación de unas zonas de concentración y generación de demanda de servicios en todo el perímetro interior de Los Remedios y Tablada, por donde los VTC no podía circular, recoger ni dejar pasajeros, al entender que podrían incurrir en una captación ilegal de clientes, mientras que los taxis sí podían hacerlo. "Esto no sólo incluye todo el recinto ferial, si no gran parte del barrio de Los Remedios, Tablada y el polígono al sur de la Feria".

Otra de las cuestiones que se denuncian es la subida y bajada de viajeros, que sólo se habilita en el mismo lugar y con las mismas condiciones que los autobuses de servicio discrecional. Es decir, en el carril derecho de la glorieta Avión Saeta, en el tramo comprendido entre la carretera de la Esclusa y el puente de las Delicias. Dicho tramo, apunta la asociación denunciante, tiene una superficie lineal de cuarenta metros, que hay que compartir con autobuses cuya longitud oscila entre los 10,6 y los 12 metros, con lo que "el proceso de subida y bajada de viajeros es lento".

El acceso a la zona de subida y bajada de viajeros se tenía que hacer por el mismo carril que los vehículos particulares. En este plan, los vehículos VTC (con clasificación de Servicio Público – Alquiler con conductor según permiso de circulación) estaban obligados a compartir viales con todos los usuarios particulares que acuden a los parkings P-3, P-5, P-5, P-7, P-8, aparcamientos para motos y aparcamiento para personas con movilidad reducida.

"Esta medida dificultaba al extremo la operación de subida/bajada de viajeros, provocando una ineficiencia en la prestación del servicio (tiempos de espera, de recogida, de bajada) a los usuarios y pudiendo alterar el precio final debido al componente de tiempo. A su vez, provocó un índice de cancelación masivo debido a las largas esperas producidas por dichas restricciones logísticas", añade la denuncia.

La denuncia incluye también el censo actualizado de VTC en la provincia de Sevilla, que es de 434 licencias, sin tener en cuenta todas las demás que legalmente pueden acudir a prestar servicio en un macroevento como puede ser la Feria de Abril. En Andalucía, el total de licencias VTC es de 3.722.

El número de taxis de la provincia de Sevilla es de 2.262, teniendo en cuenta que sólo los taxis de Sevilla y el Aljarafe y aquellos que hayan sido precontratados y con tarjeta VT en vigor podían prestar servicios en la Feria.