Alejandra Rubio saca la cara por su suegro ante las acusaciones de Mar Flores

Alejandra Rubio ha vivido uno de sus momentos más incómodos en Vamos a ver sentando un precedente que puede suponer un antes y un después en la relación con su suegra. La colaboradora de Mediaset se ha pronunciado sobre las memorias de Mar Flores, donde la modelo ha criticado duramente a su expareja, Carlo Costanzia, el padre de su novio Carlo. La hija de Terelu Campos ha realizado una sorprendente defensa de su suegro, que seguro que no le habrá hecho mucha gracia a Mar Flores.

“He ido a Turín muchísimas veces, conozco muy bien a la familia de Carlo por parte de padre. No tengo ni una palabra mala que decir de su familia. No me meto en absoluto sobre lo que dice mi suegra. Ni en los problemas que tienen ellos. Hablo de lo que yo he vivido”, ha comentado.

Alejandra Rubio considera que no es justo que su suegro tenga que cargar con los errores que han cometido sus hijos Carlo, Pietro y Rocco. “No he vivido un ambiente tóxico para nada, es una gente que se quiere muchísimo, que tienen muy buena relación entre ellos. Nosotros vamos a comer, a cenar, hacemos planes juntos… No creo que se pueda culpabilizar a mi suegro con este caso de lo que ha pasado con Carlo y mis dos cuñados. Cuando cumples una edad tomas tus propias decisiones y los padres no tienen que ver”, ha apuntado.

La nieta de María Teresa Campos también ha dado su opinión a modo general de la autobiografía de su suegra. La joven ha reconocido que se ha leído el libro antes de que saliera a la venta. “Me parece un tema muy delicado. Lo leí hace una semana y pico antes de que saliera. Me parece complicado y todo el mundo tiene derecho a contar la historia que quiera”, ha declarado.