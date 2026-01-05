Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, sobre el cáncer que le diagnosticaron y la reacción de sus hijas: "Me veían guapa como fuera"

Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, ha aparecido por primera vez en televisión seis años y medio después del fallecimiento del exjugador del Sevilla FC. La ingeniera ha compartido en una entrevista en De viernes su testimonio acerca de los dos reveses que han marcado su vida: el accidente de tráfico en que murió su marido y el diagnóstico de un tumor ginecológico inoperable hace tres años.

José Antonio Reyes y Noelia López se conocieron con 28 y 25 años respectivamente, cuando esta estudiaba Ingeniería en la Universidad de Granada. Fruto de su noviazgo nacieron sus dos hijas Noelia (2013) y Triana (2017) y en junio de 2017 se dieron el 'sí quiero'. Apenas dos años tras el enlace, el futbolista perdió la vida en un accidente de tráfico en la autovía A-376 entre Sevilla y Utrera, tras salirse de la vía por un reventón agravado por un exceso de velocidad, según las investigaciones. En el siniestro falleció también un primo suyo y un tercer ocupante resultó herido grave.

López reveló cómo se enteraron sus dos hijas, que por entonces tenían cinco y dos años, de este trágico suceso: "Había personas muy fuertes a mi lado que tomaron las riendas de todo lo que necesitábamos en ese momento, mis padres. Ellas estaban conmigo en ese momento y sabían que pasaba algo, pero no supe reaccionar. Llamé a mis padres corriendo. Luego a los días ya Noelia se iban dando cuenta de lo que pasaba y al final le dije la verdad".

"Aunque rehiciera mi vida seguiría queriendo a José Antonio"

La viuda de Antonio Reyes ha contado asimismo el contenido de su última conversación con su marido: "Fue esa mañana porque su equipo iba concentrado a un partido a Cádiz. El estaba lesionado pero no me lo dijo porque quería venir a darnos una sorpresa. Me dijo que iba a subir al autobús y que a tal hora me iba a hacer una videollamada. Y sé que a tal hora el quería estar en la puerta de nuestra casa y darnos una sorpresa”.

Las hijas del matrimonio se han convertido en el principal motor de López para salir adelante. En un momento de la conversación, la ingeniera ha compartido cómo Reyes compaginaba su labor de padre con la exigencia del fútbol: "Era el padre que todos los niños quisieran tener. Era otro niño y siempre estaba pendiente de sus hijas. Él era muy bueno en todo lo que hacía".

Finalmente, López reconocía que no le apetece volver a enamorarse: "Entiendo que me hagan esa pregunta, pero no me lo planteo. José Antonio me ha dejado un recuerdo tan bonito que, aunque rehiciera mi vida, obviamente le seguiría queriendo".

"Les dije que había una medicina que se caía el pelo y me dicen 'no te la tomes'"

Noelia López ha recorado también cómo vivió el diagnóstico de un cáncer cuando sus hijas tenían 9 y 5 años: "Fue momento muy complicado y muy difícil de gestionar. Me causó mucha ansiedad y muchísimo miedo". Al tiempo, la viuda de Reyes confesaba cómo escuchar la historia de otras personas que han superado la enfermedad le ha animado a seguir adelante.

Uno de los momentos más entrañables de la entrevista ha sido cuando López ha contado cómo le explicó a sus hijas el tratamiento de quimioterapia: "Les dije que había una medicina que se caía el pelo y mi peque dijo 'no te la tomes'". En un momento dado, López le dio dos tijeras a cada una y les dijo 'a cortar', a lo que sus hijas le respondieron con un '¿cómo lo quieres?'.

Conforme se le iba cayendo el pelo, Noelia López empieza a utilizar una peluca, que se pone al levantarse. "En un de estas se levantaron antes que yo y cuando me vieron sin pelo dijeron 'pero, mami, ¡qué guapa!' Me veían guapa como fuera", expresó ante una Terelu Campos visiblemente emocionada.