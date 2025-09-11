El papel de abuelo de José Ortega Cano en la nueva vida de su nieta Rocío

Rocío, la hija de Michu y José Fernando, ya está haciendo vida en Madrid, tal y como recogía su madre en el testamento. La sobrina de Gloria Camila se ha mudado a la capital de España, donde vive junto a su abuelo José Ortega Cano y su tía, que actualmente está participando en Supervivientes All Stars. Fue Mari Carmen, la hermana del torero, la que confirmó hace unas semanas que la pequeña iba a comenzar una nueva etapa en Madrid tras vivir anteriormente en Arcos de la Frontera con su familia materna.

La revista Diez Minutos ha publicado unas imágenes en exclusiva en la que se retrata el primer día de colegio de Rocío en su nuevo hogar. La pequeña, en esta jornada tan especial, ha estado arropada por su abuelo, su prima Rocío Flores y Manuel Bedmar, la pareja de la nieta de Rocío Jurado.

Debido a la ausencia de Gloria Camila, que se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes All Stars, Rocío Flores ha dado un paso adelante para ayudar a Ortega Cano con el cuidado de la pequeña. Precisamente, Gloria ha tenido varios guiños hacia su sobrina y Michu, a la que recuerda con mucho cariño y con la que mantenía una relación cordial. La influencer, antes de emprender el viaje a Honduras, se ha esforzado mucho para que su sobrina se adapte cuanto antes a su nueva vida en Madrid.

Rocío Flores y Manuel Bedmar han acudido al domicilio de Ortega Cano, situado al norte de Madrid, para desde allí partir todos juntos hacia el centro educativo. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores estuvo en todo momento pendiente de la pequeña. Al finalizar la jornada escolar, se han acercado de nuevo al colegio para recoger a Rocío. Posteriormente, el plan familiar ha continuado en un centro comercial, en el que han disfrutado de una merienda y algunas compras.

El que no ha participado en el primer día de colegio de Rocío ha sido José Fernando, su padre. El hermano de Gloria lleva ingresado desde 2017 en el centro psiquiátrico San Juan de Dios, en Ciempozuelos. José Fernando, que ha experimentado cierta mejoría, sigue sin contar con el alta por lo que no existe una fecha estimada para su regreso a la normalidad. Pese a ello, ahora está más cerca de su hija por lo que podrá verla más a menudo, ya que antes la pequeña residía en Arcos de la Frontera.