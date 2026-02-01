El plato más castizo de la capital de España se traslada a Málaga de la mano de este exclusivo restaurante

Cuando el invierno invita a bajar el ritmo y alargar las sobremesas, hay platos que se transforman en auténticos refugios. La Máquina, nombrado nuevo miembro de la Cofradía del Cocido Madrileño en FITUR 2026, celebra la esencia del cocido madrileño en su restaurante de Málaga con unas jornadas muy especiales que trasladan el sabor más castizo al corazón de la Costa del Sol. Una propuesta que ha despertado un notable interés entre el público local y que confirma que la cocina tradicional no entiende de fronteras.

Del 2 al 5 de febrero, La Máquina Málaga acoge sus Jornadas del Cocido Madrileño, una cita que ha logrado una acogida excepcional y que ha completado reservas incluso antes de su inicio, consolidándose como uno de los planes gastronómicos más apetecibles del invierno malagueño.

Servido a los tres vuelcos, como manda la tradición, el cocido de La Máquina respeta el ritual clásico que ha pasado de generación en generación. Primero, un caldo limpio y reconfortante, perfecto para abrir el apetito. Después, los garbanzos con verduras y patata, cocinados lentamente hasta alcanzar el punto exacto de melosidad. Y, como colofón, las viandas de carne y embutidos, acompañadas de la inconfundible pelota, que aportan profundidad y carácter al conjunto.

Más allá de la receta, el cocido es una forma de entender la mesa: compartir, conversar y disfrutar sin prisas. En Málaga, La Máquina reinterpreta este clásico como un guiño a la cocina de invierno, fusionando la hospitalidad madrileña con el estilo de vida mediterráneo en un entorno elegante y acogedor.

La Máquina traslada el sabor más castizo de la capital al corazón de la Costa del Sol con una semana dedicada al cocido madrileño. / LA MÁQUINA

Tras el éxito de estas jornadas, el restaurante ha decidido ir un paso más allá: durante toda la temporada de invierno, cada jueves, el cocido madrileño pasará a formar parte de la propuesta gastronómica del restaurante malagueño, convirtiéndose en una cita semanal imprescindible para quienes buscan platos con historia, sabor y espíritu de temporada.