Selena Gomez se compromete con el productor musical Benny Blanco

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez ha anunciado su compromiso con el productor y compositor musical Benny Blanco. Lo ha hecho durante la noche del sábado en su perfil de Instagram, a través de cuatro instantáneas que en una hora ya acumulaban 3 millones de likes.

La protagonista de la existosa serie Only Murders in the Building (Sólo asesinatos en el edificio) escribió en su perfil de la red social el mensaje "para siempre comienza ahora" al anunciar su compromiso, mientras muestra varias fotos en las que enseña su anillo de compromiso.

Varias estrellas de la música y el cine han felicitado a la pareja en diferentes mensajes, com Taylor Swift, Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow, entre otros.

Gomez, de 32 años, y Blanco, de 36, hicieron pública su relación hace aproximadamente un año. La pareja colaboró en varias canciones, incluido el éxito de Gomez de 2023, "Single Soon", y "I Can't Get Enough" en 2019.

La cantante, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, recientemente recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en la serie dramática "Only Murders in the Building" y la película de comedia musical "Emilia Pérez".

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, es un reconocido productor, compositor y cantante estadounidense. Ha trabajado con algunos de los nombres más destacados de la industria musical, como Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5, Katy Perry, Rihanna, entre otros.

Blanco ha cosechado un gran éxito a lo largo de su carrera, habiendo producido y coescrito numerosos éxitos que han encabezado las listas de popularidad en todo el mundo. Entre sus trabajos más destacados se encuentran "Love Yourself" de Justin Bieber, "Castle on the Hill" de Ed Sheeran, "Moves Like Jagger" de Maroon 5 y "Diamonds" de Rihanna.