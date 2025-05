Así vivió Ana Rosa Quintana la procesión de El Cachorro en Roma

Durante el pasado fin de semana, Roma fue testigo de una emotiva procesión entre las que se encontraban imágenes tan arraigadas en nuestro país como el Cachorro de Sevilla, la Esperanza de Málaga y el Nazareno de León. La capital de Italia se preparó para recibir a miles de fieles. Una de ellos fue Ana Rosa Quintana, que participó en la procesión de el Cachorro por las calles de Roma.

La periodista, como hermana de la cofradía sevillana, ha relatado su experiencia en El programa de Ana Rosa. “Ha sido muy bonito. Roma estaba tomada por andaluces, especialmente malagueños y sevillanos, porque para eso procesionaban la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla, y también por gente de León, porque también estaba el Nazareno de León”, ha comenzado diciendo.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha realizado el recorrido completo de la procesión. “Estaba todo lleno. Ha sido espectacular, emocionante. Caminé las ocho horas. Hombre, ya si vas, vas. Si vas a procesionar, vas a procesionar”, ha manifestado.

Ana Rosa se ha sentido arropada por muchos españoles que no han querido perderse esta histórica procesión en la capital transalpina. Además, ha aprovechado la visita para asistir a la misa del nuevo papa, León XIV. “Yo pensaba que en Roma no me iba a conocer nadie, pero aquello estaba lleno de españoles. Ha sido muy bonito, estaba lleno de emoción, es una vez en la historia. Ayer también estuve en la misa del papa con la gente, el papa tiene una voz preciosa”, ha destacado.