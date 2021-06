La Audiencia de Sevilla fija el tercer juicio de los ERE para septiembre de 2023

Una nueva prueba del colapso de la Audiencia de Sevilla por las macrocausas. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha fijado para septiembre del año 2023, es decir, para dentro de más de dos años, el inicio del tercer juicio del caso de los ERE, en la que se investigan las ayudas que por importe de casi 400.000 euros recibió la empresa EDM Séneca en el año 2008. Se trata del tercer juicio del macroproceso de los ERE cuya celebración se ha fijado, después del denominado "procedimiento específico" y el de la pieza por las ayudas concedidas a la empresa Acyco, éste último todavía pendiente de que se dicte la sentencia.

Como singularidad de este tercer juicio, además del retraso en su señalamiento, se da la circunstancia de que se trata de la primera vista oral en la que sólo se sentarán en el banquillo dos responsables de la empresa EDM Séneca, tras haber sido excluidos los cargos responsables de la consejería de Empleo y de la agencia IDEA, una circunstancia que muchas defensas cuestionan, al estimar que no se puede juzgar sólo a los empresarios que recibieron las ayudas sin que se enjuicie la conducta de los concedentes de las mismas.

En julio del año pasado, la Audiencia excluyó de este juicio a cuatro ex altos cargos de la Junta en aplicación del principio non bis in ídem, dado que habían sido juzgados en el primer juicio de los ERE por del denominado "procedimiento específico" o la pieza política, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos. El tribunal excluyó de esta pieza al ex director general de Trabajo Juan Márquez; al ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete; al ex consejero de Empleo Antonio Fernández Garcia; y a Bienvenido Martínez Martínez, ex director de Inversiones de IDEA.

La Sección Cuarta de la Audiencia ha fijado ahora el inicio del juicio por las ayudas a EDM Séneca, que arrancará el 7 de septiembre de 2023 y que está previsto que finalice el 19 de octubre de ese mismo año, habiéndose fijado en principio un total de 18 sesiones de juicio, en la que declararán los dos acusados, Juan R. C. y María Josefa C. G., así como los testigos y peritos.

Entre los testigos que comparecerán a la vista oral se encuentran precisamente los cuatro ex altos cargos que figuraban inicialmente como investigados y que han quedado finalmente excluidos de la vista oral. El tribunal considera que el juicio puede quedar visto para sentencia el 19 de octubre, tras la exposición de los informes de conclusiones de la defensa.