La Audiencia suspende tres sesiones del juicio a Acyco al no haberse resuelto aún las cuestiones previas

En su intervención, el fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga subrayó que las ayudas a Acyco "no han sido objeto ni de instrucción ni de enjuiciamiento" en la pieza política de los ERE, la del "procedimiento específico", un aspecto en el que sostuvo que el Ministerio Fiscal en ningún momento "ha tenido duda" sobre cuál era el objeto del "procedimiento específico", que no se extiende ni abarca los distintos pagos individuales, añadió.

El Ministerio Público se opuso, en concreto, a la exclusión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, del ex viceconsejero Agustín Barberá, de los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, y del ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar al entender que los autos de exclusión que ha ido dictado otro tribunal, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, no implican que se haya acordado el "sobreseimiento libre" contra estos cinco ex altos cargos, por lo que se ha opuesto a su exclusión y ha pedido que este juicio de Acyco continúe contra todos ellos.